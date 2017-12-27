〈中部〉國家歌劇院首辦 台灣新年音樂會

2017-12-27

〔記者蔡淑媛／台中報導〕古典音樂盛典「維也納新年音樂會」，是奧地利八十多年傳統，台中國家歌劇院今年也將開始這項城市新傳統，舉辦屬於台灣的新年音樂會，由名指揮家張佳韻率領國立台灣交響樂團，攜手獲國際大獎肯定的小提琴家林品任及鋼琴家陳世偉，演出著名的《皮爾金》、《四季》等四首名曲，敲響二○一八年。

歌劇院的新年音樂會在本月售票，不到兩週一千七百張即完售，展現台中古典樂迷的能量，也提早為二○一八台中世界花卉博覽會暖身，不過美中不足的是，礙於經費未開放電視或戶外現場轉播，不同於維也納新年音樂會，有台視接收維也納訊號，傳送至故宮博物院南部院區及衛武營國家藝術文化中心戶外劇場同步轉播。

歌劇院藝術總監王文儀表示，這次新年音樂會為歌劇院創全國首例，創造城市新傳統，要一年一年持續辦下去。未來也不同於維也納音樂會以圓舞曲為固定曲目，將邀請國家級作曲家，為新年量身打造新曲目。

指揮家張佳韻在首年音樂會曲目挑選上別具用心，特別選了四首讚頌大自然、深受愛樂朋友們喜愛的經典樂曲，為愛德華．葛利格的第一號《皮爾金》組曲、《Ａ小調鋼琴協奏曲》、安東尼奧．韋瓦第《四季》及奧斯卡．納瓦羅《解放者》，打造新年清晨的清新氛圍。