〈中部〉冷氣團加上霾害 呼吸道患者激增

2017-12-27

〔記者蔡淑媛／台中報導〕近日大陸冷氣團低溫襲台加上霾害嚴重，醫療院所呼吸道症狀患者就醫激增，鼻塞（涕）、咳嗽、喉嚨痛嚴重，甚至引起皮膚疹，有老人嚴重到轉診至大醫院，也有一家四口戶外露營都中鏢，醫師懷疑是空污併發這波呼吸道疾病潮，且「空污讓免疫力下降，會讓病症加重」。

診所全聯會理事長、展弘聯合診所院長曾梓展指出，入冬後流感患者不多，且頂多是過敏患者，但上週六空品紅害以來，患者因鼻塞、咳嗽、喉嚨痛就診人數大增，原本患者約五十、六十人，暴增到百人以上，八成都是上呼吸道症狀，且有黃痰、黃鼻涕，已是病毒感染，懷疑霾害也夾帶病毒，讓症狀加重。

昨天一名女童因這幾天喉嚨痛、流黃鼻涕、咳嗽不止而就醫，頸部等多處皮膚也出現蕁麻疹，她病懨懨的說，前一晚咳到連胃酸都吐出來了，像這樣的大小病患擠滿候診室，曾梓展表示霾害讓人過敏，低溫又讓病毒更加肆虐，嚴重恐致肺炎等病症，不得不小心防範。

台中榮總感染科主任陳伯彥說，霾害雖不一定會夾帶病毒，但是霾害造成咳嗽等呼吸道問題，以及免疫力下降，讓冬季流行病毒，包括鼻病毒、副流感病毒和冠狀病毒等趁虛而入造成流行，這些會引起感冒、呼吸道或細支氣管炎等症狀，提醒民眾要做好防護、戴口罩、減少到公共場所，並且多洗手。

昨天受東北季風影響，帶入部分境外污染物，但是西半部因風力減弱，大氣擴散條件差，境內污染物逐漸累積，仍是橘色警戒（對敏感族群不健康）至紅害（對所有族群不健康）等級，依環保署空品預報，至廿九日中南部仍持續紅害等級，建議減少出門或戴口罩。