〈中部〉跨年晚會到麗寶 五條路線免費接駁

2017-12-27

〔記者張軒哲／台中報導〕跨年活動規劃好了嗎？市府今年跨年晚會分別於台灣體大與麗寶樂園度假區雙主場同步舉行，預料將湧入大批人潮，麗寶樂園昨日呼籲民眾搭乘市府五條路線的免費接駁車，分別從豐原火車站、后里國小、中科友達停車場、秋紅谷（市政北七路口）及台鐵新烏日站往返麗寶樂園第二停車場，才能讓交通順暢。

下週日就是跨年夜了，市府跨年晚會分別於台灣體大與麗寶樂園度假區同步登場，身為雙主場之一的麗寶樂園度假區，預料將湧入人潮，度假區內的福容飯店二百多間客房已被訂滿。

樂園昨日公布台灣最大的天空之夢摩天輪跨年燈光秀模擬影像，以台中花博為設計主軸，推出一百五十秒倒數及迎新燈光秀，七款動態花卉影像，有台中市花山櫻花，后里盛產的百合，火鶴，還有玫瑰、波斯菊、向日葵、紫錐菊，以及舞動翅膀的蝴蝶，搭配亞洲天團五月天「最好的一天」主題曲，綻放生命力迎接新年。

下午四點發車 回程最後一班為隔日凌晨二點

市府交通局表示，跨年當天人潮車潮眾多，建議盡量搭乘大眾運輸工具前往，至麗寶樂園可搭乘市府五條免費接駁專車，分別從豐原火車站、后里國小、中科友達停車場、秋紅谷（市政北七路口）及台鐵新烏日站往返麗寶樂園第二停車場，最早下午四點發車，回程最後一班為隔日凌晨二點，每隔十至十五分鐘一班車，度假區本身也有提供后里火車站、國光朝馬站、高鐵站免費接駁專車。

另外，為配合疏運跨年晚會散場人潮，交通局已協調部分市區公車路線，最晚延後至明年一月一日凌晨二時收班，其中台灣大道優化公車（三○○路）末班車為明年一月一日凌晨二時，相關交通疏運資訊，請上市府或麗寶樂園度假區官網查詢。