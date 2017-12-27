〈中部〉16部計程車入列 彰市長照大車隊成軍

2017-12-27

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣引進計程車成立全國首創「長照大車隊」，初期提供十六部計程車在彰化市先行推出，希望未來能將這項服務擴及全縣，符合長期照顧管理中心評估六十五歲以上失能者，每人每月最高可使用來回八趟，低收入戶免費，而中低收入戶每趟自付二十三元，彰化市區一般戶每趟不分距離，都是均一價六十九元。

全天候叫車 市區一般戶每趟69元

彰化縣衛生局葉彥伯表示，失能長者門診時間集中在上午時段，為符合門診尖峰時段的需求，該局率先引進彰化縣計程車駕駛員職業工會與台中大車隊台中分公司合作，成立「長照大車隊」，先從彰化市推出。

葉彥伯強調，計程車目前就有無障礙計程車與一般計程車，有部分失能不需要坐輪椅者，就可以搭乘一般計程車，「長照大車隊」的優點，全天候都可以叫車，一般戶要也只要自付六十九元，但彰化市不論距離多遠都是均一價六十九元。

葉彥伯說，長照中心有設立「長照計程車叫車專線」，符合資格失能者只要撥打專線，由專線人員全天候服務。

社會處副處長王蘭心表示，全縣復康小型巴士有七十五部，原則上要三天前預約，符合資格的低收入戶每月有八趟免費，其餘收費，費用約為市面計程車的三分之一，去年度服務人次已有二十五萬，服務趟次為十二萬餘趟，效果相當不錯，頗受好評。