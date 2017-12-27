〈中部〉南投縣人口 明年恐跌破50萬

2017-12-27

林明溱就職三週年危機

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣長林明溱昨舉辦就職三週年記者會，宣揚政績，惟南投縣人口明年可能跌破五十萬人。對此，林明溱表示，南投縣目前正積極推動包括埔里福興溫泉區等多項重大建設，目的都是希望避免人口外流。

民進黨南投縣黨部主委陳昭煜說，國民黨執政十二年，南投縣人口流失三萬多人，許多年輕人看不到希望寧願留在外地工作，人口老化與留不住年輕人，將影響南投縣未來整體發展，截至十一月底，南投縣人口五十萬一四七四人，老人佔八萬三千多人，老人人口比率居全國第三位，明年人口就可能跌破五十萬人。

林︰推建設增補助留人

林明溱則指出，縣內人口減少主要是人口老化造成的自然死亡，每週約有五十名老人往生，生育率降低則是全國共同問題，惟縣府近幾年來積極推動包括埔里福興溫泉區、微型產業園區、國姓橋聳雲天綠雕公園、南投市旺來產業園區及規劃青年住宅等建設，以促進就業，並提高第四胎生育補助到五萬元、續辦學童免費營養午餐、新建兒少多功能館及逐年設立非營利幼兒園，明年也將整建四十六處長照2.0新據點，建構更完善社福措施，目的都是希望避免人口持續減少及外流。

立委抨擊變中國南投區

而對於民進黨立委林靜儀等人抨擊南投縣在林明溱主政三年來，舉凡南投燈會及集集廊橋等，均倚賴中國資源，讓南投如同「中國南投區」，且著重煙火式建設，許多建設缺乏永續經營思維，包括興建中的貓羅溪人行景觀橋未來恐淪為蚊子橋。

林︰歡迎他國資源交流

對此，林明溱也指出，其實要發展觀光，必須運用各方資源，只要能帶動南投發展，促進彼此文化交流，希望外界不要用太多意識形態看待，如果其他國家有類似資源，也歡迎大家來交流。

林明溱強調，興建中的貓羅溪人行景觀橋，主要是串聯燈會的會展中心、花海及沙雕文化園區，將在橋上打造時光隧道，平時可供民眾散步、騎自行車及欣賞貓羅溪河岸景觀，而沙雕文化園區，明年換展為日、夜間均開放的光影沙雕後，門票將由一五○元降為五十元，他有信心該景觀橋完工後一定會帶來人潮及帶動南投市發展，不會淪為蚊子橋。