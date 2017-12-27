〈中部〉張花冠、楊貴媚上菜 六腳暖暖食堂開動

2017-12-27

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣六腳鄉是全縣人口最老化的鄉鎮市，天主教中華聖母基金會在六腳鄉老人文康中心開辦「暖暖食堂」，縣長張花冠與知名影星楊貴媚昨天連袂下廚炒菜、與長輩們用餐，多位高齡影迷看到楊貴媚作伴，直說：「第一次與大明星一起吃飯，真歡喜」。

張花冠與楊貴媚昨天穿起圍兜、戴起口罩，進入食堂廚房切茭白筍、青椒等食材，放入大鍋中炒豆乾，烹調出「茭白筍炒三絲」，並與中華聖母基金會董事長陳美惠、六腳鄉長陳川崎為長輩盛菜；九十六歲黃龔招阿嬤的先生過世多年，子女在外工作，她開心地與伙伴們用餐，還說：「來食堂呷飯卡好呷」。

楊貴媚表示，許多老人家因子女在外地而獨居過日，暖暖食堂讓長輩們聚在一起吃飯、話家常，很有意義，希望民眾多關懷身邊的孤老長輩，在外打拚的子女也要常返鄉陪伴父母；張花冠說，人要活得快樂就要有尊嚴，「老人家也能為社會奉獻」，未來會開辦更多年長者學習課程。

中華聖母基金會已在鹿草鄉、民雄鄉開辦暖暖食堂，六腳鄉是第三處，由基金會與嘉義縣社會局合作出資設置廚房設備，並獲得7-ELEVEN企業「把愛找回來」零錢捐公益募款活動支持經費，以每人一餐二十五元，提供弱勢民眾免費用餐，六腳暖暖食堂一天可供餐一百五十份，此據點預定明年八月增設日間照顧中心。