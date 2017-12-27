〈中部〉天冷傳腸病毒 嘉市北興國中7人確診

2017-12-27

〔記者王善嬿／嘉市報導〕時序正冬，嘉義市腸病毒疫情從本月初計有九所國小、幼兒園的每校各一班停課，隨近期氣溫下降而趨緩，上週四後，停課班級數降為三所幼兒園共三班，但北興國中自十二日到昨天有七名學生確診感染腸病毒，三人已康復，四人仍在家自主管理，須休息七天。

3幼兒園共3班停課

北興國中一名學生家長向本報投訴，孩子的班級疑似上家政課時分享食物，同班學生陸續罹患腸病毒，因學校不停課，又怕疫情擴散，人心惶惶。

北興校長張金龍受訪說明，家政課分食傳染一說是誤傳，傳染主因與確診學生照常上學有關，依規定國中一班受感染學生數達三分之一才停課，經與家長溝通，確診學生在家自主管理，接著跨年到明年元旦三天連假，疫情應可緩解，學校則運用漂白水、紫外線殺菌燈等，進行消毒，並加強宣導洗手防疫。

衛局：腸病毒全年都可能感染

嘉市衛生局疾病管制科長黃露葵表示，腸病毒種類有一百多種，好發在溫暖潮濕的環境，今年疫情在六月達高峰、就診人次二百四十人，九月初到本月以九月十日到十六日當週就診人次一百五十人最多，上週六十一人次最少。

勤洗手是最好的預防方法

黃說，腸病毒流行期雖在四到九月，不過全年都可能感染腸病毒，只是案例比較少，且幼兒感染腸病毒易引發重症，青少年及成人感染可能出現如感冒等症狀，與共餐、個人及環境衛生有關，勤洗手是最好的預防方法。