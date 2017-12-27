〈中部〉大德工商設飛機修護科 獲贈空勤直升機

2017-12-27

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣大德工商明年設立飛機修護科，內政部空勤總隊贈送一架退役UH-IH空勤救災直升機，供學生實習操作，直升機昨天飛抵學校操場，全校時師生熱烈歡迎。

供學生實習操作 昨飛抵學校

大德工商校長涂金助表示，全球化時代，航空事業扮演重要交通角色，國內飛機修護人才需求大，學校明年開設飛機修護科，課程將以飛機修護為主，飛航、航管、物流與航空材料管理的專業知識與技術為輔，培育基礎人才，有了這架直升機讓學生實習，教學將如虎添翼。

飛機修護科 明年開始招生

「比天上看到更大、更有壓迫感」上午十一時許，直升機在空勤總隊隊員駕駛衝場停放在大德工商操場，學生們近距離感受直升機衝場震撼相當興奮，校方安排三位學生獻花，為捐贈儀式拉開序幕，涂金助表示，即日起到下月十日上午九點到下午三點半將開放一般民眾參觀直升機。

即起至下月10日開放民眾參觀

空勤總隊簡任秘書鄭問堂表示，這架編號NA-512的UH-IH直升機於一九七六年出廠，二○○二年國防部移撥給內政部做為救災使用，總飛行時數六六一三小時，曾經救了一五一條人命，很高興它在完成救災任務後，能夠繼續在教育上奉獻，培育優秀的修護人才。

鄭問堂說，UH-IH直升機雖然出道很早，但目前全世界仍有四千多架還在執行任務中，而送給學校的直升機內部零件都還非常年輕，提供最新的機械概念，也希望培育更多維人才，畢竟優秀的維保人員，是保障飛安最重要基礎工作。

涂金助指出，大德工商是雲嘉地區第一所開設飛機修護科技職學校，且鄰近設有飛機系及積極籌設航空產業人才的虎尾科技大學，未來可以合作，讓飛機維修教育與人才都向下扎根，向上提升，他也相信學生無論就業或升學都有相當好的機會。