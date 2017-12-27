〈中部〉慢活旅行護照 整年享優惠

2017-12-27

〔記者歐素美／台中報導〕市府觀光旅遊局整合全市四十五家觀光業者，推出超值「慢活旅行護照」，內含食、宿、遊、購、行等優惠券，凡旅客入住合作的民宿即可獲得一本護照，使用期限為明年一整年，希望讓國內外遊客「慢遊樂活」，體驗在地自然人文的風俗民情。

觀光旅遊局長陳盛山表示，台中市合法民宿共八十六家，近三年來新設立的有十九家，以和平、新社及東勢等山城地區居多，山城是台中市的美麗後花園，市府希望打造山城區為「慢活旅遊目的地」，除每年舉辦台中好湯溫泉季、大甲溪觀光文化祭等活動，這次並輔導民宿異業合作，發行慢活旅行護照，提供各種產業優惠方案，希望嘉惠更多周邊的相關產業。

觀光旅遊局表示，旅客自即日起只要入住參與異業合作的民宿，即可獲得一本蓋有店章的慢活旅行護照，使用期限從一○七年一月一日至十二月卅一日止，內含十四家民宿及卅一家觀光產業，範圍含括和平、東勢、新社、石岡、豐原、后里、外埔、大甲及龍井區等民宿、餐廳、咖啡館、自行車租賃業者及觀光休閒農場等共四十五家。有關「慢遊旅行護照」民宿與異業合作店家的各項優惠資訊，民眾可上觀光旅遊局官網http://www.tourism.taichung.gov.tw/查詢。