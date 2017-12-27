〈中部〉政黨協商破局 明年總預算擱置

2017-12-27

主席台遭佔據 議長宣布擇期再審

〔記者張菁雅／台中報導〕市議會廿六日審查台中市一○七年度總預算，經過一整天政黨協商，仍未達成共識，由於昨天是本次定期大會最後一天議程，無黨籍議員建議逕付表決，國民黨議員強烈反對，佔據主席台，甚至扯斷麥克風，民進黨議員也衝上前高喊「我們要開會」。在一陣混亂中，議長林士昌宣布散會擇期再審，明年度總預算確定無法在今年底審畢。

台中市總預算遭擱置不是頭一遭，一○五年度總預算也發生同樣情形，根據地方制度法規定，會計年度開始時，總預算案如未審議通過，收入部分依規定標準及實際發生數，覈實收入；支出部分除新興資本支出外，其維持政府施政所必需之經費，得按期分配後覈實動支。

台中市一○七年總預算編列一千九百廿四億元，包括本預算一千三百零一億元，附屬單位及基金預算六百廿三億元，是縣市合併以來新高。市議會前天政黨協商初步達成共識，本預算刪減十四億元，附屬單位及基金預算刪減廿六億元，刪減項目則由市府自行調整，並在昨政黨協商中討論。

市議會昨天自上午九點半開始政黨協商，大會因此拖到下午四點四十八分才開會，但國民黨議員認為協商這麼久仍無共識，乾脆散會，民進黨議員要求繼續開會，無黨籍議員張立傑則提議以表決方式處理預算案。國民黨議員拒絕表決，一起衝向主席台，甚至扯掉麥克風，民進黨議員跟著上前護航，藍綠雙方在主席台上拉扯、相互叫陣。因國民黨議員持續佔據主席台，林士昌眼見場面無法收拾，在晚上七點十五分宣布散會。

對此，市府表示遺憾，並指出，總預算案擱置未決，將影響托育一條龍、托老一條龍、急難救助服務等社會福利，以及iBike建置、捷運綠線、捷運藍線綜合規劃等建設，市府將持續與議會各黨團溝通。

民進黨團譴責 國民黨團批預算編列浮濫

民進黨團也強力譴責國民黨團「為了刪預算而刪預算」，總召何文海表示，之前協商本預算刪減項目包括資本門、經常門預算，國民黨卻大砍經常門預算，為讓市府動彈不得，且嚴重影響民生。

國民黨團則表示，一○七年度預算編列浮濫，經常門支出暴增六十億餘元，包含不必要的廣告宣傳、活動費、委辦費等預算，且人事費規模持續膨脹，嚴重擠壓資本門建設預算，黨團堅持非必要性支出應不予以通過。

協商10小時 打破市議會紀錄

昨天是市議會本次定期大會最後一天議程，進行總預算案二、三讀，上午九點半起，進行馬拉松式的政黨協商，但政黨協商仍無法完全達成共識，除了再度創下總預算案未如期審議完成的紀錄，長達約十小時的朝野協商也打破市議會紀錄。