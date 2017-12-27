〈中部〉霧霾籠罩觀音山 南投今明空品仍不佳

2017-12-27

〔記者劉濱銓／南投報導〕受境外空污影響，加上大環境擴散不佳，昨南投籠罩在一片霧霾當中，縣內三個測站全都出現「紅害」警示，水里鄉市區的觀音山也蒙塵，南投縣政府環保局表示，今、明二天空氣不佳的情況恐會持續，呼籲民眾減少外出，或戴上活性碳口罩避免空污危害。

經常通勤往返水里鄉的集集鎮民表示，昨天上午一進入水里市區，就發現天空霧濛濛的，愈到中午愈嚴重，從水里往濁水溪竹山方向望去，幾乎看不到遠方的景物，連距離市區最近的觀音山也蒙塵，空污危害程度可見一斑，害他一下車就得戴口罩，真的很困擾。

環保局指出，此次空污影響範圍以中南部為主，縣內的南投市、竹山鎮、埔里鎮等三處空氣品質監測站，所測得的空氣品質指標（AQI）都超過一百五十，呈現紅色警示，代表髒空氣的程度已對所有族群都不健康，建議民眾儘量待在室內，若在戶外活動則要配戴活性碳口罩，並經常更換以減少呼吸道不適。

環保局也說，昨在二個測站AQI出現紅色警示後，便啟動空污應變措施，如巡查及通知排廢工廠自主管理，要求營建工地及堆置場減少揚塵，物料加蓋及灑水防制等，並針對高污染車輛做稽查，以及加強主要幹道及車輛密集道路洗掃，同時透過網站、跑馬燈提醒民眾減少戶外運動，並配戴口罩等必要防護，以度過近日的空污滯留期。