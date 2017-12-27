〈中部〉偷倒事業廢棄物 車陷坡崁露餡

2017-12-27

八卦山區赫見廢漆渣、廢樹脂

〔記者劉曉欣／彰化報導〕老天有眼！八卦山區日前遭人丟棄五十多桶廢漆渣、廢樹脂等事業廢棄物，而偷倒車輛的鐘姓駕駛疑似作賊心虛，在偷倒後迴轉不慎，車輛陷入坡崁中受困，雖然他立刻聯絡吊車，將車輛吊離現場，卻仍被檢警追到住處，竟又在其車斗發現二十桶事業廢棄物，目前已將鐘姓駕駛移送法辦。

檢警環追查逮獲疑似吸毒司機

彰化縣環保局長江培根表示，日前在彰化芬園山區的坡崁旁，發現又被人丟棄五十多桶事業廢棄物，由彰化地檢署檢察官施教文指揮彰化縣警局芳苑警分局、環保局追查，逮捕到駕駛鐘姓男子（四十二歲），由於在車內發現海洛因毒品，警方訊後將依廢棄物清理法與毒品罪嫌移送偵辦。

江培根指出，傾倒在芬園山區的事業廢棄物，依法將強制要求行為人來代為清運，將會檢視桶子破裂有無滲漏之虞，再視情況是否要找暫存地點來移置，至於被偷倒的事業廢棄物是否含有毒成份，將化驗才能得知。

江培根強調，近期在彰化或是芬園偏遠山區，都有通報遭人惡意傾倒廢棄物，對土地造成嚴重污染，為追查犯罪車輛，依檢警環國土保護聯繫平台，報請彰化地檢署施教文檢察官指揮偵辦本案。

芳苑警分局偵查隊長蘇志忠表示，鐘姓駕駛在偵訊時，透露自己是跑單幫的車主，每跑一趟車可以賺二萬八○○○元，而且還辯稱是友人詢問他要不要幫忙處理幾個裝有機溶劑的鐵桶，相約在台中載運，他不知道鐵桶裡頭的東西。但警方在訊問之後，依違反廢棄物清理法與毒品等罪嫌，將鐘姓駕駛移送法辦。