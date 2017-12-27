〈中部〉莿桐幸福專車 明年復駛

2017-12-27

〔記者詹士弘／雲林報導〕莿桐鄉幸福專車服務明年將再復駛，可解決偏遠中老年人無人接送及交通不便的問題，主要行駛路線為市區、醫院等較熱鬧地區，雲林幸福專車行駛鄉鎮，將增加元長、莿桐由七個鄉鎮增至九個鄉鎮。

去年因人數不足 預算未過

莿桐鄉幸福專車於一○四年開始辦理，去年因鄉親人數未達預期，今年經費未獲代表會審議通過停辦，由於不少長輩在專車停駛後，反映往來市區、醫院不方便，經鄉長廖秋蓉積極爭取，代表會願意照顧弱勢民眾下，通過預算，幸福專車將於明年再度啟動，預算兩百一十九萬元，公所、縣府各負擔一半。

廖秋蓉說，從莿桐偏鄉搭計程車到斗六市區，一趟就得三百元，來回要六百元，不少得定期到市區就醫、拿藥的老人家，一再向她反映，幸福專車停駛後，往來斗六市區的交通變得很不方便，坐計程車負擔極重，請家人接送，又得麻煩家人請假。

乘客不分年齡 隨招隨停

莿桐的幸福專車分為每日上午行駛（全鄉），每日下午行駛（東線），乘客不分年齡、隨招隨停，路線及時刻表可洽鄉公所社會課。

縣府秘書長黃玉霜表示，明年的幸福專車除原服務古坑、斗六、林內、大埤、虎尾、元長及北港，另新增斗南鎮及莿桐鄉兩地，住在偏遠地區的民眾，請多利用幸福專車，不論是去逛街、找朋友、找子孩或看醫師，都可運用幸福專車。

社會處長徐忠徹表示，幸福專車開辦迄今每年載送偏鄉地區鄉親十多萬人次，長輩有了幸福專車，不論是外出就醫、回診、購物、訪友、社區交流的次數都變多了，雖然幸福專車不像公車有密集的班次載送民眾，但對於許多從不曾有公車抵達的偏鄉地區民眾來說，確實是一大幫助。