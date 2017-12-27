〈中部〉民雄垃圾車旁立牌「禁丟開罰」 惹民怨

2017-12-27

主要是嚇阻丟事業廢棄物者

〔記者曾迺強／嘉縣報導〕嘉義縣民雄鄉公所清潔隊以「垃圾不落地」為由，在垃圾車停車場前，立牌禁止民眾帶垃圾來丟進垃圾車車斗內，違者依廢棄物清理法罰款，致使鄉親因工作或出遊而無法配合收運時間者，其家戶垃圾無處去，引發民怨；鄉長何嘉恒受訪回應，會改變規定，開放有需求的民眾丟垃圾，並研擬在住宅區設晨間定點清運，體恤鄉親不便。

鄉長：研擬住宅區晨間定點清運

民雄鄉公所清潔隊長陳榮吉說，垃圾車停車場原在民雄陸橋下，設有三部垃圾子車，孰料有居民將裝潢廢料、業者將事業廢棄物拿來丟置，有的一丟就是好幾包，造成環境髒亂不堪「加到十台子車也裝不完」；去年配合陸橋拓寬工程，停車場改至鄉轄第二十三公墓前，立牌告示意在嚇阻濫丟事業廢棄物者，若民眾來丟家戶垃圾，清潔隊仍會受理。

清潔隊：若丟家戶垃圾仍受理

東榮村一名陳姓上班族投訴，政府推動垃圾不落地，仍應體諒趕不上固定清運路線與時間的民眾，清潔隊現址距民雄鬧區或全鄉最大村福樂村各約二、三公里，民眾都願意自行騎、開車前往丟垃圾了，不明白為何面臨被公所舉發開罰一千二百元至六千元，現行規定過於嚴苛，建議放寬彈性。

中樂村民江德峰說，鄉內垃圾車與資源回收車同一路線清運時間，週間雖區分兩個時段，但多集中傍晚五點至晚上七點，若未和長輩同住，或上班須輪班、雙薪家庭還未下班等因素，往往錯過清運垃圾，建議提供清早定點清運，讓上班順路丟垃圾。

太保市公所在公所後方清潔隊部暨停車場旁設兩個垃圾子車、廚餘回收桶；朴子市公所每週日停運日，在光復路舊公所後方停放一輛垃圾車，讓市民攜家戶垃圾去傾倒；嘉義市、雲林縣虎尾鎮清潔隊則在晨、夜間，分別在市區設十三、六處定點清運，垃圾車每處停留五至十分鐘。