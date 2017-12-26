〈南部〉文學結合中醫桌遊 南一中角逐唐獎

2017-12-26

〔記者劉婉君／台南報導〕北宋文學家蘇軾曾在給友人的書信中提及自己染熱毒，台南一中科學班一年級學生從文學中找出古人生病的線索後，結合中醫生技，設計出一套中醫藥桌遊，讓玩家可以經由遊戲，對生活中的中醫藥產生興趣，並將參加明年的「唐獎」高中職青年學子創意提案評選。

南一中科學班一年級學生設計的「中醫藥桌遊」，分為症狀、藥材、醫師、天命等卡片，涵蓋六十二種常見的中藥材及廿四種複方，玩家必須為包括李清照、蘇軾、康熙等廿四位古人的病症，找出正確的藥材協助治療。為了完成作品，卅名學生從入學開始，即分組在漢學中尋找題材線索、用白話文改寫古代中醫典籍的描述，導師陳禹齊並請來中醫師為學生們上課，介紹基本的中藥材及養生知識。

學生陳孟甫說，卡片中每位古人生病的症狀，都是同學們從文章中找尋線索，再搭配當時遭遇的背景進行推測，透過情境增加遊戲的樂趣，希望能讓玩家對中醫藥也有多一點的認識。

「研究桌遊後，知道原來古人也有很多生活上的問題，才感受到他們文章中有血有肉的一面。」陳孟甫說，過程中也學習到卡片的排版、設計、版權等。

唐獎由企業家尹衍樑效法諾貝爾獎精神捐助成立，設置永續發展、生技醫藥、漢學與法治等獎項，每兩年一屆。