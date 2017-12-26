〈南部〉捷運藍線第一期可行性研究 交部現勘

2017-12-26

〔記者劉婉君／台南報導〕台南捷運藍線第一期可行性研究，將於明天進行初審會議，交通部昨會同相關單位針對規劃路線、車站場站、機廠位置等現勘，若審查順利，希望明年六月可展開綜合規劃，一○九年初動工、一一四年完工通車。

台南捷運藍線第一期為南市優先路網，並已納入行政院前瞻基礎建設第一期特別預算內，自台鐵大橋站沿中華路、中華東路至大同路站，長八．六公里，規劃設置十四座車站，目前已獲中央編列一千五百萬元綜合規劃經費、市府配合三百萬元，待可行性研究獲中央核定後，即可展開規劃。交通部高鐵局昨會同行政院交通環境資源處、國家發展委員會等部會，前往台鐵大橋站等處會勘，了解未來藍線的轉彎半徑、單軌系統的中間立柱是否會影響平面交通等，並要求市府在審查會上加強未來運量、財務分析等報告。

捷運工程處籌備處主任秦繼孔表示，藍線第一期的路線沿著省道走，省道的中央分隔島寬約一．八五米至二．二五米，而捷運單軌系統的中間立柱為一．三五米至一．五米，不會影響平面道路的交通。

而藍線第一期起訖點為大橋站與大同站，若配合鐵路地下化期程，未來大橋站站體可與台鐵共構，大同站則與台鐵南台南站、林森站距離約一公里。台鐵地下化後，原鐵路廊道將施作卅米寬的公園大道，屆時將成為公車的黃金路線，捷運大同站與台鐵各站間，均有公車接駁路線，提升鐵路、捷運及公車的轉乘功能。捷運綠線部分，則進行可行性研究修正檢討中，交通局預計明年底報請中央審查。