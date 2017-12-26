〈南部〉占地7公頃 東區平實公園開放

2017-12-26

帶動中華東路商圈發展

〔記者王俊忠／台南報導〕陸軍平實營區重劃改建的南市東區平實公園昨日開放，代理市長李孟諺表示，平實公園可說是森林公園、帶動擴大中華東路商圈發展，因附近的後甲圓環土地最近出現一坪一百萬元交易價，平實公園旁商業、住宅區土地的標售價，得好好思量評估。

位於東區與永康區之間的平實公園，占地約七公頃，是東區第二大公園，一○五年十一月十四日完工。市府表示，因配合周邊重劃與雨水下水道施工，顧及民眾安全，無法先行開放。公園新建設計與建築都獲國家級大獎。

節能綠建築為設計主軸

市府工務局指出，公園以尊重原有環境生態、減少工程廢棄物、節能綠建築為設計主軸，公園內保留九十二％、五百八十一棵原有營區既有的大樹，並敲除原營舍鋪面，於房舍後新種兩百五十二棵喬木，有極高綠覆率；考量極端氣候需求，設計三處有滯洪功能的開闊活動草坪，未來將於公園南側一公頃開闢地下停車場，預計明年中旬完工，可提供兩百廿六個停車位。

李孟諺表示，平實公園林木密布、堪稱是森林公園，東側有榮總台南分院，日後做到「醫養合一」，為地方打造優質生活環境；公園排水系統從過去往莊敬里排放，改通往柴頭港溪，也解決以往莊敬里淹水問題。

李孟諺說，平實公園周邊商業區土地，預計在明年三、四月間標售，此商業區可與南紡購物中心、國賓影城連成一片，形成台南規模最大的商業重鎮。工務局長蘇金安原依平實營區整體土地價值保守估說，該區土地一坪有卅萬元價值，財稅局長卻說，近來緊鄰南紡購物中心的後甲圓環一塊土地交易，一坪市價竟飆到一百萬元，看來此商業區標售底價得好好思量、訂出妥適價位。

市府強調，平實公園是未來捷運藍、綠兩線的交會點，並將設置國道轉運站，附近國道一號大灣交流道會有國道客運下來，也是東區與永康區的交通樞紐。