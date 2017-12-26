〈南部〉暌違138年北港媽來巡安 三股龍德宮迎駕

2017-12-26

〔記者楊金城／七股報導〕一百卅八年來第一次，北港朝天宮媽祖昨到七股區三股里巡安圓香，分靈廟龍德宮發動友宮廟出動卅多頂神轎、陣頭接駕、遶境，家家戶戶擺設香案迎接，鑼鼓、鞭炮聲十分熱鬧，是三股百年來宗教盛會。

龍德宮特地舉辦祈福遶境

龍德宮供奉的媽祖，一百卅八年前從北港朝天宮分靈，祖廟「北港媽」首次到三股里巡安遶境，龍德宮特地舉辦百年圓香、祈福遶境。龍德宮主委陳勝民說，龍德宮開基天上聖母鎮守三股，護佑信眾，香火鼎盛，是當地信仰中心，在暌違一百卅八年後，「北港媽」巡安三股，信眾非常高興。

越南駐台代表陳維海參拜

越南駐台代表陳維海也到龍德宮參拜媽祖，他說，台灣的媽祖神威顯赫很靈驗，拜媽祖後，工作很順利。這是第二次接受擔任龍德宮顧問的越南台商王平川之邀前來龍德宮。陳維海說，支持台灣新南向政策，盼台越未來在經貿、文化、觀光交流更密切。

友宮廟遶境 參加人數逾千人

「北港媽」神轎昨下午四點抵達三股里巡安遶境，龍德宮出動神轎接駕回廟，再和廿八間友宮廟的神轎、陣頭展開遶境，參加人數超過千人；遶境隊伍再與鎮海將軍宮會香，隨後回到三股庄內巡安遶境，昨晚十點才開始往龍德宮入廟。

「北港媽」遶境過程，一路可見家家戶戶都在家門前擺設香案迎接，祈求保佑平安，「迓媽祖」巡安很熱鬧。