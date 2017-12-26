〈南部〉世界神明聯誼會 王金平籲朝野和諧

2017-12-26

〔記者洪定宏／高雄報導〕世界神明聯誼會昨在佛陀紀念館登場，面對各大宗教齊聚一堂展現的尊重與包容，前立法院長王金平感慨呼籲朝野和諧、社會團結，不要再撕裂族群、撕裂職業、撕裂世代。

王金平以中華傳統宗教總會總會長身分出席世界神明聯誼會，他表示，儘管不同宗教信仰，會產生不同主張和訴求，參與世界神明聯誼會的各宗教彼此尊重與包容，已達到對話與交流目的。王金平強調，他曾告訴行政院長賴清德，唯有朝野和諧及社會團結，才能順利推動各項政策，希望不要再撕裂族群、撕裂職業、撕裂世代。

佛光山寺住持心保和尚表示，佛光山開山星雲大師倡議宗教融合，不同宗教信仰也可以彼此尊重、相互包容，因此舉辦世界神明聯誼會活動促進交流與認識。

佛陀紀念館館長如常法師指出，「愛與和平祈福音樂會」與陣頭表演文化交流，是今年的兩大特色。在大覺堂的音樂會能聽到基督教禮讚、佛教梵音、琅琅的可蘭經誦念聲；戶外菩提廣場則有電音三太子、百人陣頭、百人鼓陣等大陣仗，非常熱鬧。

今年世界神明聯誼會有七百家宮廟及教堂、近兩千神尊參與，來自世界第二大天主教教堂、巴西聖母院供奉的「黑聖母」阿帕雷西達（Aparecida），獲教宗批准來台，與各神尊接受民眾禮拜，英國最大的清真寺東倫敦清真寺，以及來自多元宗教區—法國碧西市的猶太教，都有代表蒞臨盛會。