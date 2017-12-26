〈南部〉高醫岡山醫院動土 3年後營運

2017-12-26

〔記者蘇福男／岡山報導〕高雄醫學大學附設高醫岡山醫院，昨在捷運南岡山站旁基地舉行動土典禮，高醫岡山醫院為區域級教學醫院，總病床數五百五十一床，預計三年後開張營運。

高醫岡山醫院基地面積三公頃多，原本秀傳醫療體系已與高雄捷運公司簽署合作意向書，但後來高醫「捷足先登」，昨出席動土典禮的衛福部政務次長何啟功、高雄市長陳菊，都透露當時的小秘密。

陳菊說，當時競爭者很多，但她認為應以高雄在地醫學大學和研究型醫院為優先考量，「這是在地優先、很公平的處置」，何啟功則表示，當時他擔任高市衛生局長，在高醫大、董事會和高捷公司表態高度合作意願下，向當時的衛生署積極爭取，他坦承，過程中確實承受來自衛生署各方壓力，如今回娘家參加動土典禮，點滴在心頭。

高醫岡山醫院籌設營運處表示，高雄醫學大學一○五年七月十三日與高市政府、高捷公司簽訂三方合約後，隨即展開後續建築設計、空間規劃等籌建事宜，各項外部審查送審也同步展開，預計明年初取得建造執照後開工，二○二○年開張營運。

高醫岡山醫院將興建地上十層、地下三層樓，總樓地板面積二萬餘坪的智慧與綠能建築，設有急性一般病床三百五十床，總病床數五百五十一床，將提供三十一個醫療科，並建置急重症醫學中心、癌症中心、婦幼醫學中心、慢性病整合照護中心、高齡整合照護中心和職業醫學中心等七個醫療中心。

高醫副院長黃尚志表示，經深入調查發現，大岡山地區年輕族群人口反而比老年人口多，因此岡山醫院未來將加強婦產科和小兒科醫療，他並強調，岡山醫院與在地醫院、診所是合作關係，不會打亂開業醫的布局。