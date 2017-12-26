〈南部〉百年古井遭染致癌物 首例整治成功

2017-12-26

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市一座廟前百年古井十多年前被污染有害致癌物，市府環保局歷經十年完成整治，終於本月解除列管，還給地方居民乾淨地下水，開創政府完成改善含氯有害污染場址先例。

大寮區赤崁福德爺廟前一口百年古井，一百多年來地下水質清澈，是地方居民重要水源，不料民國九十年間民眾舉報水質受污染，經市府環保局採樣檢驗確認，證實水質被污染三氯乙烯，長期飲用有害會致癌，公告禁止民眾取用，介入進行污染整治。

環保局花10年改善 解除列管

環保局歷經四期調查及改善，從洗井、加藥一度改善，卻因污染物滲入土壤中，不久又從土壤間隙被釋放出來，環保局透過周邊水利阻隔，截斷井水的上游水源，改採微生物整治，分解有害污染物，並以太陽能裝置，輔助地下水抽出設備電能，減少二氧化碳排放量，總計花了十年時間，本月終於解除列管。

環保局長蔡孟裕表示，由於含氯有機污染物不易分解，在地下水中難以掌握確切污染範圍，且會降解成其他污染物持續擴散等特性，是各種污染場址類型中整治難度最高，所需整治時程長達十年以上，開創政府完成改善含氯有害污染場址先例。

高市目前仍有十個含氯有機物污染場址，包括台塑仁武廠、台氯林園廠等，環保局將透過經驗交流，提供技術方面協助，也呼籲民眾提高警覺，即時通報可疑案件，並持續地下水污染預防及監測，為民眾健康及環境生態把關。