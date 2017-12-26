〈南部〉學童扮議員 黃健庭體驗另類質詢

2017-12-26

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣長黃健庭就職八週年，昨天先後到復興國小及新生國中與新生代交流，並模擬議會，由學生就營養午餐政策、垃圾減量等議題質詢。他表示，要培養更有競爭力的年輕人才，台東才有希望。

昨天也是台東縣議會第十八屆議員就職三週年，縣議會邀請老議員回娘家、提建言，包括前縣長陳建年等多位議員重返議會，議長饒慶鈴表示，未來將不分前後屆、也不分政黨，全力為爭取台東交通等建設打拚。陳建年建議，台東縣因為人少、選票少，中央不重視，可由資深議員組成智庫，再搭立委等民代協助爭取重大建設，副議長陳宏宗表示，要持續爭取興建花東快速道路。

黃健庭就職八週年主題訂為「感恩、傳承、讓下一代更強」，一早回到母校復興國小，與百位學弟妹體驗台東近年來發展的熱氣球、衝浪活動，還有文創、有機農業等百業關卡，帶領小朋友認識台東的進步，他也期許孩子們透過體驗學習到社會不同面向，將來成為社會重要人才。

黃健庭下午到母校新生國中，與體育班學弟妹體能訓練、還來場三對三籃球鬥牛，黃健庭指出，學生時期就很喜歡運動，擔任過手球隊長，也練田徑、打籃球等，從政後雖然運動時間減少，但運動對一生有很大幫助，除了讓身體更健康，也有更多能量面對挫折與壓力，希望體育班學生珍惜才華、不斷追求卓越。

新生國中八年級學生則舉辦模擬議會，並邀請議長饒慶鈴參與。學生討論包括營養午餐、垃圾減量等多項議題，也帶給在場官員、民代更多省思。

黃健庭強調，縣府要做的事很多，必須做好經費分配，也要開源節流「把餅做大」，其中教育是最重要的一環，要培育有競爭力的下一代，台東才有希望。