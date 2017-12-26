〈南部〉連鎖旅店進駐 小琉球蓋新地標

2017-12-26

將打造9層樓以上建築

〔記者陳彥廷／屏東報導〕看好屏東離島小琉球觀光，日前傳出國內知名文創旅店「承億文旅」將入駐小琉球，引來地方關注，昨天傳聞成真，承億文旅和建設公司、旅行社於白沙港旁的基地正式動土，未來將打造至少九層樓高的建築，成小琉球新地標。

小琉球遊客人次攀高，島上民宿林立，旅館卻相當稀少，承億文旅攜手鳳凰旅行社及鑫富都建設，獲得白沙港區正對面黃金地段使用權，斥資五億元建造島上首間大型連鎖旅店。

該案為島上目前最大民間投資案，未來也是最高建築，琉球鄉代理鄉長林愛玲表示，小琉球是國內冬季不受東北季風影響的離島，全年四季如春，盼該案能將小琉球推向國際。鵬管處則肯定小琉球與民間企業共生共榮，共同把小琉球自然之美推展給國際客。

投資5億 估109年試營運

承億文旅表示，這是旗下首間「休閒式旅店」，未來除大坪數設計風房型，也提供休閒SPA設施、高空無邊際泳池、池畔酒吧及海鮮直送餐廳等，與民宿有明顯市場區隔，公共設施比例更高，預計一○九年可試營運。

該旅店預計興建五十到六十間房，是島上目前最大量體的住宿，有民宿業者認為是刺激進步的新設施，但也有許多業者擔憂污水排放增加會傷害小琉球環境，且若有部分遊客素質低落，對小琉球環境更是雪上加霜，甚至擔憂淪為「下個墾丁」。