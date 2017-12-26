〈南部〉屏東瘋跨年 1500萬辦8場晚會

2017-12-26

〔記者侯承旭／屏東報導〕全台瘋跨年，屏東縣各鄉鎮市共有八場跨年晚會，一個晚上將燒掉超過一千五百萬元預算。

東港、枋寮還要放煙火

今年屏東縣各地方政府規劃了八場跨年晚會，除了屏東縣政府在屏東市舉辦的跨年晚會外，還包括東港鎮、潮州鎮、枋寮鄉、萬丹鄉、鹽埔鄉、里港鄉、內埔鄉等七場跨年晚會。東港鎮與枋寮鄉除了辦跨年，還另外編列數十萬元採購煙火準備施放。

根據「台灣採購公報網」資料，八場跨年晚會共花費超過一千五百萬元的預算，費用最高的是鹽埔鄉，預算金額三百八十八萬元，其次是里港鄉的三百五十萬元，這兩個鄉公所的金額遠比縣府跨年晚會兩百萬元還要高。

這八場跨年晚會中，有部分場次獲得水利署補助，晚會名稱冠上「珍惜水資源宣導及跨年晚會」。

不少網友瀏覽八場跨年晚會的海報後，感嘆「都沒有偶像，還是衝高雄」、「應該整合為一場，邀請有看頭的藝人」。

也有民眾認為各鄉鎮自己辦跨年很好，不必舟車勞頓。還有人大讚「本土藝人都到了，長輩們也可以跨年」、「全家老少一起跨年感覺溫馨，藝人卡司不重要」。

更有民眾質疑各鄉鎮花錢辦跨年晚會，不如省下來做社會福利或改善污染。

縣府︰各鄉鎮自治 無權約束

屏東縣政府發言人黃建嘉表示，過去縣府與屏東市公所各自舉辦跨年晚會，經協調後，今年合辦以撙節經費，至於各鄉鎮要辦跨年，預算編列屬於自治事項，且經過代表會審查通過，縣府無權約束，也難以整合。