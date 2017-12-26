〈南部〉交大台南校區宿舍暨學人會館 落成

2017-12-26

〔記者吳俊鋒／歸仁報導〕歸仁區的沙崙綠能科學城正全力開發，就近的交通大學台南校區也將籌設智慧綠能學院，為因應人才進駐，校方打造全新的師生宿舍會館，參考加州理工學院創校元老Millikan考察報告的建議，採院落式的設計，讓居住者有家的感覺，昨天熱鬧落成。

新建的交大台南校區研究生宿舍暨學人會館斥資約二．五億元，除一般宿舍之外，學人會館有十九間單人套房、十間雙人套房，以及三間家庭房，全區共三百四十八個床位，為了未來的招生，也因應進駐科學城的工研院、核能所等人員需求。

該宿舍會館也採用產學合作的捐建模式，全國罕見，經費由校友與企業界贊助，因此分別命名奇景館、可成館、緯創館、漢民館、致茂館，做為永遠的精神文化資產。

昨天的落成典禮，交大校長張懋中、代理市長李孟諺等各界共同參與，一起鳴鼓慶賀，還合力種下鳳凰樹，期許未來的發展願景。

李孟諺、施振榮也與致茂電子董事長黃欽明、可成科技董事長洪水樹、奇景光電董事長吳炳昇、緯創資通董事長林憲銘、漢民科技總經理許金榮等人，為落成的館舍揭開紀念碑，正式啟用。

交大新校區推動小組執行長林健正表示，未來宿舍與會館的進帳，為校務基金設置條例明訂的自籌收入，將用於相關營運以及產學合作。