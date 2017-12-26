〈南部〉加速招商 市府推投資環境加值

2017-12-26

〔記者王涵平／新營報導〕南市經濟發展局昨召開年終記者會，局長殷世熙強調「加速招商引資、活絡經濟動能」，為投資環境加值、爭取前瞻城鄉建設開發在地型產業園區計畫，提高廠商設廠意願，帶動在地產業聚落發展。

殷世熙表示，為協助投資企業解決五缺問題，市府成立投資會報，每月由市長親自主持，針對各潛在案源進行追蹤列管，並給予必要之協助。

他指出，今年新增美商昆騰、日商日新結進、富士電子、富士紡及中興電子等國際大廠落腳台南，而自縣市合併升格起迄今共吸引一千九百五十七個投資案，總投資額超過九千多億元，創造八萬六千多個就業機會；協助企業拓展全球市場，辦理商洽會共計洽邀卅三家國外買主，促成商機達約十一億四千多萬元；另為開創海外商機，招集四十家廠商辦理海外參展、媒合和參訪，分別參加日本國際禮品及雜貨展、馬來西亞國際食品飲料展和俄羅斯國際汽車零配件暨維修工具展，潛在商機達八．五億元。

在推動綠能永續方面，推動成果獲得第三屆ＡＰＥＣ能源智慧社區最佳案例評選低碳示範城鎮金質獎的肯定，也獲得經濟部能源局一○六年再生能源推廣成效評比為績優縣市。

此外，為兼顧經濟發展與環境保護，協助廠商解決覓地需求，成功重啟全國第一個廢水零排放新吉工業區開發案。

殷世熙指出，明年工作重點將在現有的基礎上，朝投資環境加值、推動智慧友善商圈等工作推動，同時在招商引資的南區鹽埕段商八開發案、大台南會展中心案，以及續推陽光電城計畫、配合中央推動沙崙綠能科學城、持續推動創新創意計畫及觀光工廠發展等加速推動，促進更多投資就業與產業發展機會。