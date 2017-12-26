〈南部〉產學研合作 施振榮邀在地企業參與

2017-12-26

〈tag_a看好台南 成立致遠基金會〉

〔記者吳俊鋒／歸仁報導〕沙崙綠能科學城的推動，加上中央研究院、工業技術研究院的進駐，宏碁創辦人施振榮看好台南的願景，號召、成立致遠基金會，要扮演產學研合作的重要推手，昨天邀請在地企業界共襄盛舉，一起為國內經濟的長期發展開創新局。

交大八年前來歸仁區沙崙成立光電學院，現正籌設智慧綠能學院準備招生，施振榮認為，這樣的規劃都很有前瞻性，智慧產業是經濟再向上提升的重要關鍵，可以將台灣帶至另一個境界，但除了硬體建設之外，人才的投資也不能少。

被交大校友界譽為精神領袖、也擔任台積電董事的施振榮，成立的財團法人台南市致遠基金會，是希望建立在地產學研的夥伴關係，攜手合作，促進區域經濟的發展，也等於協助推動科學城。

施振榮說，無論綠能科學城的開發，或是中研院、工研院的進駐，都是很有未來性的建設，人才需求孔急，但政府的機制或法令常有限制，該基金會可以適時支援。

〈tag_a透過交大台南校區推動〉

基金會將扮演類似史丹福研究機構的角色，透過交大台南校區的推動，善用科技社群網絡平台，協助與企業建立良好的互動、分工，並整合教育訓練、研究、發展所需的資源，共創新局。

施振榮指出，先進產業陸續駐點，結合交大、成大、中研院、工研院等的研發能量，加上台積電三奈米廠的落腳，未來高科技發展的核心，包含人工智慧、物聯網、雲端等，都與矽晶片有關，這讓台南具備的條件有後來居上之勢，發展將可超越新竹。

基金會也將推動跨校區、跨校際、跨領或的產學合作，舉辦論壇與訓練課程，推動產學合作方案，協助發展智慧綠能，還有智慧製造、智慧農業、智慧服務等，實現研發聯盟的願景。