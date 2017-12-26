〈南部〉跨年交管出爐 捷運、輕軌、接駁公車延後收班

2017-12-26

捷運、公車到凌晨兩點

〔記者葛祐豪／高雄報導〕交通局昨公布夢時代跨年派對的交通疏運措施，包括捷運、輕軌加密班次及延後收班，捷運沿線多線接駁公車延長營運時間，並協調台鐵於散場時，加開北上（台南）三班次列車。

此外，時代大道周邊將從十二月三十一日上午八點至元旦凌晨兩點進行交通管制，範圍是成功二路（含）以東、林森四路以南、中山三路以西、新凱旋四路以北，將進行三階段交管，管制區內禁止車輛通行及停放，周邊將加強拖吊、取締違規停車。

交通局表示，跨年夜當天，捷運將加密班次到三分鐘一班，並延長營運時間至元旦凌晨兩點。輕軌則延長營運時間至元旦凌晨一點半，但跨年夜當天，輕軌夢時代站不停，請民眾改至輕軌凱旋中華站上、下車。

輕軌延至凌晨一點半

市區公車方面，包括12、69、紅2、紅3、紅9、三多幹線（70）、環狀幹線（168）、中華幹線（205）等路線，都配合延後收班，三十一日晚間十一點半至元旦凌晨一點的班距為三十分鐘，凌晨一點至兩點的班距為六十分鐘。

交通局強調，由於夢時代現場的停車位有限，且夢時代室內停車場將管制至元旦凌晨兩點，才開放車輛離場，呼籲汽機車駕駛人可將車子停靠在捷運南岡山站、都會公園站、凹仔底等七大轉乘停車場，再轉搭捷運前往。