〈南部〉落山風吹不散空污 恆春也淪陷

2017-12-26

昨下午曾達黃燈上限

〔記者陳彥廷／屏東報導〕中國空污物隨冷氣團南下，全台空污加劇，西部一片紅，傳統重災區屏東市和潮州鎮無一倖免，連「空品模範生」恆春一度測得AQI值一百，達普通的黃燈最上限，台東亦出現提醒的橘燈，移動測站今年首度進入離島小琉球，也測得「警戒紅燈」。

今年潮州測站成為全台最糟，但屏東沿海空品也差，移動測站進駐就常偵測到橘、紅不等燈號，並未因海岸對流風吹散空污；從二十四日晚上開始的這場空污，就算有下雨仍無好轉，屏東昨天整個天空灰濛濛，地標大武山再次「神隱」。

環保署的移動空品測站今年已數度進駐屏東，遠赴小琉球還是首次，環保署監資處副處長王岳斌表示，目前屏東沿海無測站，所以採用移動式的「空氣品質監測車」在空品不良期間或是居民有反映需求時進駐，目前在琉球鄉公所旁駐點。

小琉球首測就達警戒紅燈

小琉球是全台離島中幾乎不受東北季風影響的離島，日前移動測站進駐，前天晚上測得AQI超過一百五十的警戒紅燈。

恆春氣象站主任薛全義指出，這波空污就是典型大陸冷氣團帶來冷的髒空氣，中國長江北岸的工業區排污被帶進台灣，連擁有落山風的恆春半島都淪陷，至於小琉球位於高雄林園石化工業區南方，北風強盛時，不管境內境外髒空氣通通被吹進小琉球。

環保署官員強調，建置固定測站成本高，現已和工業局合作推廣微型偵測器，先從工業區及鄰近社區及無固定測站的地區為主佈設，由地方政府提出需求，環保署已啟動降載減排、防制河川揚塵、避免露天燃燒等境內空氣污染減量措施，避免空氣品質惡化。