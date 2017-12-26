〈台北都會〉施政滿意度微升 柯︰管理、應對總是會進步

2017-12-26

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲昨就任滿三週年，根據一份最新報紙民調顯示，相較去年柯施政滿意度僅有約三成五，今年微升到近四成三。柯文哲昨出席三週年記者會後受訪時笑說「還是很爛啊！」但過去三年來很努力在反省改進，在管理技術、應對進退、施政順序等各方面總是會進步。

配合北市府接下來將致力推動以南港車站為中心的東區門戶計畫，柯文哲昨選在南港車站舉行三週年記者會。柯文哲在三週年感言中表示，最大目標是建立一個新的政治文化、留下一個可長可久的制度，讓台北成為一個宜居永續的城市。

他細數三年施政成果，像是推動市場改建、推動鄰里交通改善計畫、汰換鉛水管、完成文山區防洪工程、積極興建公共住宅、建立完整老人福利政策、打造沒有圍牆的城市博物館等，強調自己從第一年反省改進，到第二年的堅持理念，承擔改革帶來的各種壓力，逐漸看見了改變。第三年，北市府開啟以價值為導向的新政治文化，創造這座城市的光榮。

會後受訪再談三週年心得，柯文哲笑稱「差不多啦」，不過以前當台大外科加護病房主任，管二五○人，只要下命令，現在當市長要管八萬人，就變成需要說服，管理的方法不同。

由於柯曾放話不會把世大運當宣傳，但近期宣傳影片中卻頻頻出現世大運，柯對此辯解都是用片段，不會把世大運當主打，世大運是社會療癒效果，那個禮拜大家高興，之後仍要面對每天真實的生活，只是有時候想到，還是可以社會療癒一下。