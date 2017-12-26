〈台北都會〉《柯上任3週年市政總檢討系列八之2∕危機處理篇》大型活動濺血 面對陳抗應變慢

2017-12-26

記者郭安家／特稿

市長柯文哲任內爆發數起警方處理陳情抗議的爭議案，包括二○一五年反課綱學生佔領教育部時，警方竟逮捕三位採訪記者；今年世大運開幕，警方無力阻攔反年改民眾抗議，導致外國代表團延遲進場，上週六反「勞基法」修法，陳抗群眾游擊式佔領街頭、阻礙交通數小時，警方遲至凌晨才排除狀況。另外，市府舉辦相關活動也狀況不斷，文化局協辦的中國新歌聲演唱會演變為濺血事件，重陽敬老活動也因摸彩券發放動線不當，導致老人推擠受傷，均顯示柯市府危機應變力太差。

二○一五年七月廿三日反課綱行動，北市警局中正一分局長張奇文逮捕三位記者，當天凌晨，沒人敢吵醒睡夢中的柯文哲，北市府多位幕僚勸邱豐光放人，邱也允諾，未料，張奇文不甩邱。事後柯要求警方寫檢討報告，並未做出任何懲處，柯甚至今年再悄悄將張奇文升官為警政監。

今年八月卅日，世大運開幕式，雖有警察局長邱豐光坐鎮，反年改團體卻仍突破警方封鎖線，甚至丟煙幕罐，導致外國代表團延遲進場，鬧國際笑話，柯不僅未做出任何懲處，甚至推說中央地方權責不清。沒想到，十二月廿三日抗議「勞基法」修法遊行，傍晚學生隊伍佔據行政院，警方晚間九點急著驅離，豈料，三、四百名學生索性「散步」穿透警方封鎖線，流竄於台北車站街廓，並臨時決定在中華路、忠孝西路擋車，警方疲於奔命，最後於台北車站將學生圍困，凌晨兩點才排除，對此柯又再提中央地方權責不清問題。

中國新歌聲校園衝突 堅稱無疏失

九月廿四日，由上海市府主辦、台北市文化局協辦，在台大校園舉辦「中國新歌聲」演唱會，學生前一天已揚言抗議，警方也接獲情資，當天下午，統派人士與學生於校園發生衝突時，甚至在辛亥路演變為濺血事件，警方竟延遲四十分鐘到場，柯對此解釋，是考量警方能否進入校園，還堅稱市府只是協辦沒有疏失。

十月二十八日社會局辦理重陽敬老登山活動，首次發放高額摸彩品，參與人數暴增，但市府竟無任何應變措施，發放摸彩券時因動線不佳，場面混亂，長者推擠跌倒受傷，柯這次雖為此十度道歉，但至今依然未做出任何懲處，事後市議員更抓包，該活動與中國新歌聲一樣，未申請千人以上大型活動消安，市府繼續帶頭違法。