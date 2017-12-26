〈台北都會〉《柯上任3週年市政總檢討系列八之1∕府會關係篇》槓議會反質詢 柯留不住人才

2017-12-26

記者郭安家／特稿

台北市長柯文哲就任三年，持續與市議員針鋒相對，今年甚至反質詢，槓民進黨議員周柏雅「黨團要不要處理」，令議長吳碧珠不滿嗆「不要鬥議會」，府會關係極為緊張。而與民進黨矛盾關係也昇華為跨縣市口水戰，不僅評論高雄市長陳菊舉債，還嗆中央部會官員，缺乏政治人和。有不少市議員嘆，柯文哲太過算計，每回嗆民進黨都在企圖拉攏藍營選民支持。

依慣例，議會開議，柯文哲赴各黨團報告優先預算，今年九月民進黨團不滿柯文哲槓前行政院長林全、交通部長賀陳旦、金管會等中央部會，罕見拒絕柯文哲報告，僵持兩個月，民進黨團才讓柯文哲報告。

陳菊曾挺柯文哲辦世大運，不過，柯日前於閉門會議酸陳菊，指高雄市二千六百億元的舉債額度，陳菊任內就用了二千四百億元，如果他跟陳菊一樣，民調也會很高，之後引發北高市府官員唇槍舌劍。未料，兩週後，對於悠遊卡無法於高雄輕軌使用，柯文哲又撂話，呼籲交通部協調，否則將讓北捷禁用高雄一卡通。

柯自稱作風如「雍正皇帝」，三年來透過市長室主任蔡壁如管考大小事，導致研考會、市長室雙軌管考，柯、蔡也會定期召開「軍機會議」，透過各局處年輕機要掌握局長施政，有官員擔憂蔡插手市政太多，議員則指是柯領導風格才導致「心腹干政」。

蔡壁如被指心腹干政 22首長去職

另一方面，團隊迄今共廿二位一級首長去職，包括四位升任中央，其餘則因施政造成困擾、不認同長官理念、階段性任務完成等理由去職。豈料，柯竟諷「離開市府是沒得抽」、無利可圖，令世大運功臣、前秘書長蘇麗瓊不滿，令人玩味的是，蘇辭職一個月就接勞動部次長。當市議員譏諷團隊「拔的拔、跑的跑」，柯文哲卻說：「我們這叫力量擴張。」

但柯三年來積極建立自己人馬，做錯事也不會被懲處，前警察局長邱豐光處理世大運陳抗不力、前中正一分局長張奇文逮捕記者惹爭議、社會局長許立民爆發登山濺血事件、文化局長鍾永豐處理中國新歌聲事件不當，柯皆未進行懲處。

市府常爆出超時工作，二○一六年調查一年三千人離職，許多職務懸缺數個月，人事任用執行力差，不僅事務官懸缺多，政務官至今還有體育局長、交通局長、捷運公司董事長人選未定。柯雖經常強調專業問題由專業解決，但其強勢領導風格，逐漸難覓人才，在帶領市府八萬員工上，仍顯得力不從心。