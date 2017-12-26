〈台北都會〉柯就職三週年 文資團體抗議遭拖離

2017-12-26

〔記者鍾泓良／台北報導〕市長柯文哲昨於南港車站舉辦施政三週年記者會，但在柯抵達前，各路護樹團體、文資團體已先就位舉布條抗議。松菸公園催生聯盟召集人游藝表示，大巨蛋已被檢調起訴，「你柯文哲為什麼還要跟遠雄合作？」而在柯文哲致詞時，有抗議民眾疑似與警方發生推擠意外跌坐在地，更有抗議民眾試圖衝到會場，但遭警方拉著褲頭拖離。

柯文哲抵達現場時，原本安排與團體接觸，但團體拒絕對話，高喊「過去三年已經當面遞過很多次陳情書給市長了，到現在什麼都沒有改變，所以我們拒絕與柯市長對話，請柯市長直接面對社會大眾的檢視！」柯隨即進入會場。

抗議選前承諾選後全拆

游藝說，嘉禾新村跟南港瓶蓋工廠都是柯選前簽署的承諾書，上任後又全拆，「你選前承諾都是當放屁！」游說，柯文哲起初跟護樹志工溝通有機會全區保留，民間也提出了換地方案；最後市府還是選擇拆光，拆完才想要跟立法院換地，「你還好意思來這邊開你的政績發表會！」

至於柯三週年給幾分？游藝說，三週年評價目前他給零分，但如果下個月柯文哲要移開大巨蛋周邊的卅三棵行道樹，那就是負分。

台北文資環境守護聯盟成員蕭文杰也舉出，柯再度消遣新北投車站，但台北市審計處已指出，新北投車站的料件不見、被「狸貓換太子」，「文化資產就是被柯文哲犧牲掉了！」

台北文資環境守護聯盟發言人林奎妙也說，柯上任前曾經認為台北雙子星七十六層及五十六層太高，應該要砍半，但選後卻維持原案，而柯文哲最亮眼的西區門戶計畫，其實是為財團量身訂做的「環境整備計畫」，將公有地整頓讓渡給財團。

市府︰會聽取各方意見作參考

台北市政府發言人劉奕霆受訪表示，市府團隊三年來努力面對、處理大巨蛋及文資保存議題，已獲得市民的支持，對於長久以來無法解決的事情，市府不會逃避，仍會持續堅持，也會聽取各方意見作為參考。