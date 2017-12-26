〈台北都會〉繕寫錯誤 棒球訓練基地案延後討論

〔記者何玉華／新北報導〕新北市議會昨天審查地方教育發展基金、實施平均地權基金，其中體育處將斥資一億四千萬元在二重疏洪道重劃區興建棒球訓練基地，因預算書內容多處錯誤，加上教育局長林奕華解釋也不同，引起民進黨議員王淑慧不滿，痛斥市府公然欺騙議會，地政局長康秋桂急忙解釋是繕寫錯誤，未被接受，全案延後討論。
棒球訓練基地位於三重區疏洪東路一段、新北大道一段及名源街範圍內，鄰近二重國小，近萬坪的面積預計興建兩層樓建築物，一樓規劃球員休息室、會議室及器材室，二樓規劃球員及教練宿舍，還有標準天然草皮球場、室內投打練習及重量訓練室、夜間照明設備、螢幕顯示板；林奕華表示，目前正在都市設計審議階段，預計明年初動工，明年十一月完工，總經費一億四千萬元。
民進黨議員邱婷蔚質疑，興建棒球場用地為學校用地，重劃區未來沒有學校的需求嗎？林奕華解釋，棒球場是學校的附屬設施，但邱婷蔚、王淑慧質疑，若是學校的附屬設施，應該說明學校未來的規劃方向。
王淑慧進而發現，預算書的內容說明工程位於二重疏洪道，屬河川高灘地，與二重疏洪道重劃區完全不同；且只是完成評估、未開工的新計畫，卻在預算書中寫著從今年已經執行，希望延續舊計畫為由，在預算未過的情形下，也能動支經費，痛斥市府公然欺騙議會，一度要動議刪除整筆預算。地政局長康秋桂急忙解釋是繕寫錯誤，會議主席陳文治也認為，預算茲事體大，怎會繕寫錯誤？裁示延後討論。