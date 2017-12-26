〈台北都會〉土城彈藥庫被擅挖 山坡變黃土路

2017-12-26

農業局︰破壞地貌及水土 依法送辦

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市土城捷運站附近的土城彈藥庫已廢棄不用，原址目前是樹林綠地，由於公、私有地夾雜，九月初有私有地主在夜間找怪手剷除樹林整地，「看守土城愛樹聯盟」理事長劉麗蘭當時前往「肉身擋車」；她昨天批評說，事隔三個月，公部門不重視，農業局拖到昨天才派員會勘。農業局表示，業者破壞地貌及水土，已依違反水土保持法移送法辦。

劉麗蘭指出，地主大前天還找人到現場非法開挖，原本的山坡變成黃土路面，現在大型機具不敢上去，都找人來挖樹，雖然三分之二是私有地，但地主並未向農業局申請核准就濫砍，導致不少樹木遭挖除或搖搖欲墜，她已將行為人身分告訴檢方。

劉麗蘭並說，業者先前也在附近開闢道路，居民舉報後，警方到場時挖土機早已逃離，業者並在周遭買下畸零地將樹木開挖，警方、區公所後來到場了解，仍無法有效遏阻。

擔任新北市樹木保護委員的廖鎮洲也質疑說，當初公部門似乎只是「象徵性的扣押怪手」，沒幾天後又發還給業者，公部門也沒有將現場拉起封鎖線禁止進入，導致業者有恃無恐、繼續大肆濫挖。

農業局簡任技正洪勝雄等人昨天到場勘查，表示未收到地主或代辦業者的申請開發案，擅自改變地形、地貌，破壞水土，已經查報並報警處理，依照水土保持法、山坡地保育利用條例、森林法裁罰並移送法辦。

至於怪手是否有返還業者？洪勝雄解釋說，應該是警方將器具責付行為人代為保管，但若業者繼續使用同一台怪手，會加重罰責，昨天下午也拉起封鎖線及立牌警告，並調閱航照圖，若比對後確實有樹木遭砍會繼續裁罰。