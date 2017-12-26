〈台北都會〉切仔麵攤漂書車 擺攤4月交流2千冊

2017-12-26

放置蘆洲國小校門口

〔記者陳心瑜／新北報導〕這家切仔麵攤不賣小吃，賣心靈雞湯！新北市立圖書館永安分館為鼓勵閱讀，與蘆洲國小合力打造「切仔麵攤漂書車」，不鏽鋼書櫃由熱心家長打造，麵攤造型的攤車相當吸睛，學生每天早上會把漂書車推到校門口「擺攤」，麵攤九月初開張迄今，放漂書量已達兩千冊。

新北市立圖書館表示，蘆洲是切仔麵發源地，蘆洲國小師生發揮巧思打造切仔麵攤漂書車，成功吸引眾人目光，取閱書籍的速度遠遠超出圖書館的預期，從國小師生到路人都一起加入書籍分享的行列。

蘆洲國小校長鄒惠娟及教師吳淑華是管理切仔麵攤漂書車的重要推手，五年十二班學生更每天輪流將麵攤漂書車推到校門口擺放，傍晚再推回校園內，分工進行書況檢查。

分享好書 民眾讚方便

吳淑華說，自從有了切仔麵攤漂書車後，全班都變成了書蟲，尤其是今年剛獲得「新北市蔬活小書特優獎」的陳廷恩同學，一下課就飛奔到漂書車旁看書，往往看不過癮，還要再借五本回家看。

經常光顧麵攤漂書車的陳媽媽表示，漂書車裡的書都很新，不用借書證就能帶走，也不用擔心沒看完逾期歸還，走到哪裡、還到哪裡，非常方便；李小姐則表示，家中的書很多，沒地方放、又捨不得丟掉，現在多了一個可以和大家分享書籍的地方，讓好書可以發揮更大的價值。

蘆洲永安分館主任謝雪君表示，蘆洲區原有六個漂書箱，分別位於徐匯中學捷運站、四間A+烘焙咖啡店、蘆洲人氣伴手禮餅舖龍鳳堂，以及今年新增的蘆洲國小家長接送區，盼藉此延伸圖書館的功能。