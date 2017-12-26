〈台北都會〉果菜市場周邊稽查 萵苣農藥超標16倍

2017-12-26

六件違規 均來自外縣市

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市政府首任食安官王明理，於十二月五、六日帶領衛生局、市場處及警察局，首次組成跨局處小組，前往北市第一及第二果菜批發市場周邊聯合稽查，共抽驗五十三件農產品；昨稽查結果出爐，計有六件違規，其中一件「萵苣」農藥超標十六倍，經追查來源均屬外縣市，已移請處辦，責任業者依法可處六萬元以上兩億元以下罰鍰。

衛生局指出，抽驗的五十三件農產品，種類包括蔬菜、水果、肉品及水產品，有六件蔬果不符規定，不合格率十一．三％，尚在平均值內，檢驗結果顯示，一件「絲瓜」含兩項不得檢出的殺蟲劑加保扶及丁基加保扶；一件「萵苣」含超標十六倍殺菌劑滅普寧；一件「Ａ菜」含超標二．二五倍殺菌劑貝芬替；一件「茼蒿」含超標一．四倍殺菌劑亞托敏；一件「網室木瓜」含超標三倍殺蟲劑亞滅培；一件「白花椰菜」含超標一．四倍殺蟲劑阿巴汀。

針對六件違規產品，衛生局表示，已命抽驗地點下架且不得販售，經追查產品來源均屬外縣市，包含彰化縣、雲林縣、台南市及屏東縣，已移請所轄縣市溯源處辦，依「食品安全衛生管理法」可處責任業者六萬元以上兩億元以下罰鍰。

王明理呼籲，抽驗終究為終端管理，惟產地須加強輔導農民正確施用農藥，才能有效減少殘留農藥；另外，民眾應儘量選購當令蔬果，在食用或烹調前，先以流動清水沖洗根部或果蒂處，接著以水浸泡十至廿分鐘，再用流動清水沖洗二至三遍，均可減低農藥殘留。