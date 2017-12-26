〈台北都會〉北市體總暗罵李新短命無知 議員群起砲轟

2017-12-26

議員批藐視議會 體育局僅回不予評論

〔記者周彥妤、郭安家／台北報導〕台北市體育局發放補助款給各體育團體，長期委託台北市體育總會協助審核，每年約編列三百萬元行政費用，已故議員李新去年質疑圖利特定團體，要求體育局檢討修法，議會隨後也刪除該筆預算。台北市體育總會不滿該補助款被刪除，竟行文北市體育局，批評前局長「無擔當地配合少數短視（且短命）的無知議員運作…，讓台北市體育總會推廣運動的預算，在議會審查中全數遭刪除。」因內容明顯是在指涉已故議員李新，議員們群情激憤砲轟北市體總藐視議會，該筆預算也當場就遭刪除。

對此，記者致電台北市體育總會，無法取得聯繫。台北市體育局輔導管理科長藍嘉蘋面對記者詢問，僅回應「體育局不予評論」。

李新之子李柏毅︰污辱父親 要求道歉

李新之子李柏毅昨晚受訪氣憤表示，用這樣的文字污辱他的父親，令他無法忍受，他不知道北市體總公文出於哪位長官之手，但相信北市體總、北市府的長官們都看過，他一定會要求北市體總重新發文、公開道歉，這是對他父親的基本尊重。

今年遭刪預算 明年借屍還魂 議會再刪

市議會教育委員會昨審議體育局預算，其中一筆新增「辦理體育團體申請體育活動等相關業務協助查核工作」三百萬元，教委會多位議員認為，該筆預算根本是「借屍還魂」，與前述遭刪的補助預算，除了預算科目更名外，其餘並無二致，內容不外乎又把發放各體育團體補助款的審查工作外包，認為各項體育團體補助預算因長期交由北市體總審查，致使其權力日益擴增，甚至傳出舞弊情形，去年才會遭議會刪除。

審議過程中，非隸屬教委會的議員應曉薇也列席發言，指體育局發函北市體育總會，要求說明「一○六年全國運動會獎勵金」如何有效運用，北市體總竟於十二月八日回函寫道，「在貴局洪前局長主導下，無視台北市體育總會與體育局在體育運動推展上，長期合作與分工的夥伴關係，無擔當地配合少數短視（且短命）的無知議員運作下，打破全國慣例，讓台北市體育總會推展運動的預算，在議會審查中全數遭刪除。」

應曉薇說，北市體總回文荒腔走板，暗批當時主張刪除預算的已故議員李新，難道刪除預算就要被說短命嗎？教委會召集人、議員吳世正怒指，「看到這種字句，實在無法忍受」；議員王威中也說，執行監督職權竟遭辱罵，字眼帶有人身攻擊，作為相當不當。

對於體育局明年新編三百萬元預算，吳世正說，「只是換名義再來一次」；議員陳孋輝也說，「這樣真的不行，你們是體育局，世大運都辦完了，執行很多千萬預算，辦理查核發放補貼卻做不來？是想要回到體育處的階段嗎？」最後委員會決議刪除該筆預算。

對此，藍嘉蘋強調，去年預算被刪除後即著手修法，不讓特定團體辦理業務，避免外界疑慮；選擇委外不外乎是既有人力不足，且只是委請行政協助處理，最終審查權還是在體育局手上，也開放所有團體參與，絕無限定特定對象。