〈台北都會〉關渡大橋補強兩度流標 民憂安全

2017-12-26

〔記者陳心瑜／新北報導〕關渡大橋是淡水、八里重要聯外道路，但橋體耐震力不足、路面時有變形，主管機關公路總局將進行通車卅四年來首度耐震度補強工程，原預計今年底前完成發包並施作，但今年九月公開招標以來已流標兩次，恐影響完工期程。外界質疑，既有的關渡大橋耐震度有疑慮，淡江大橋主橋段也六度流標，完工遙遙無期，民眾的通行安全沒保障。

民眾質疑，「新橋」淡江大橋完工期程因多次流標而一再跳票，而「舊橋」關渡大橋的耐震補強工程也兩度流標；立委呂孫綾指出，交通部必須正視關渡大橋補強工程所面臨到的瓶頸，尤其關渡大橋是淡水聯外的重要通道，不容許橋體安全有任何疑慮，交通部必須盡速辦理發包，在改善前做好嚴密的安全監控，保障用路人的安全。

新北市議員鄭宇恩表示，不論是否檢討預算或工期，都希望公路總局要拿出魄力克服，了解廠商不願投標原因，不要讓新北市民一再失望。

公路總局第一區養護工程處中和工務段長江堅銘表示，關渡大橋耐震補強案預算一．七億元，工期約兩年，預計二○二○年完工，補強工程包括以混凝土、鋼板加厚橋墩，重新銲接鋼梁，並以防蝕油漆塗裝橋體等，完工後橋體可抵抗五級震度。

公路總局檢討內容 明年一月再招標

江堅銘說，公路總局今年十月、十一月的兩次招標，都因為沒有廠商投標而流標，目前正在檢討標案內容的工期和價格等，下次招標預計在明年一月。

江堅銘強調，雖然無法達成原先預定的今年底開工期程，但「民眾行的安全不會受影響」，將會持續向優秀廠商邀標。

市府期盼汽機車實體分流 增設交通桿

新北市政府交通局主秘吳國濟則表示，關渡橋名列新北市危險橋樑第三名，新北希望公路總局不只針對耐震補強，也能做到汽機車實體分流（外掛機車道或人行道改機車道並外掛人行道），並於上匝道雙白線段增設交通桿、加強取締跨越雙白線標誌。