〈北部〉宗教進入校園？ 邀學生參與教會耶誕 得勝者:誤會

2017-12-26

〔記者游明金／宜蘭報導〕得勝者教育協會協助宜蘭縣國中小學辦理「品格教育課程」，日前志工發邀請卡，請學生參與教會耶誕節活動，家長質疑「宗教進入校園？」縣府教育處認為作法確有不當，要求學校改進。被指控的復興國中表示，既然家長有意見，學校決定停辦相關課程；得勝者協會表示，這是一場誤會。

該協會推品格教育已15年

得勝者教育協會在宜蘭縣協助國中小學推展品格教育已十五、六年，頗受學校與學生好評（見圖，民眾提供）；這學期有十四所學校、五十五個班級開課；以復興國中為例，有十一個班級每學期各上十堂課，復中課程上週結束，有志工老師在課後發邀請卡給學生，請學生參加教會的耶誕節活動，部分家長質疑「宗教進入校園」。

縣府教育處長簡菲莉說，得勝者教育協會協助生命、品格教育推展行之有年，對於學生情緒管理與輔導，各校回饋都很正面，但志工邀請學生參加教會活動，確實不太妥當，已要求各校注意，不過，教育處不會因噎廢食，相關課程是否續辦？尊重各校決定。

復興國中校長游淑珣指出，學校辦這個課程很久了，教案與課程都經過把關，不會有宗教進入校園情形，協會推動品格教育，學生學習效果不錯，既然家長有質疑，學校決定停辦一段時間，再重新檢討是否續辦？

「這是一場誤會！」得勝者教育協會宜蘭連絡處專員陳敏惠說，協會並不是宗教團體，復中課程上週結束，學校未辦聯合結業式，因此各班志工有的選在社區活動中心、有的選在教會，結合耶誕節活動辦理學習成果展，卻被誤會叫學生參加教會活動，成果展並未強迫參加，邀請卡註明要家長簽名同意才行，造成誤解會檢討。