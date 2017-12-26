〈北部〉宜縣農舍擬鬆綁 縣長選將不同調

2017-12-26

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣政府預告「宜蘭縣農業用地申請興建農舍及農業設施容許使用審查辦法」，各界對此爭議不休。有意角逐下屆縣長的參選人各有看法，有人主張訂定自治條例、有人認為要落實管理；也有人批評中央、地方不同調，縣民無所適從。

宜蘭縣代理縣長陳金德訂定新審查辦法，對於農舍興建位置鬆綁，農舍議題成為最目前最熱門的話題。

陳歐珀：訂自治條例

民進黨立委陳歐珀說，農舍應以鼓勵代替處罰，違規農舍圍牆、填土等，應輔導改善以圍籬植栽代替，農舍移轉應將違規先恢復原狀，違規才會逐步改善，「友善農村」是他推動的「宜蘭新政」，他會列為選舉政見，訂定自治條例送議會審查實施。

謝燦輝：應做好管理

民進黨冬山鄉長謝燦輝表示，縣府要怎麼修改辦法並不重要，不管訂出什麼辦法，要做好管理才是最重要的，縣府法規也是根據中央的法令在走，有法源依據，主要是管理要確實，違規填土的農舍是否有確實開罰？如果沒有管控好，法規怎麼改都沒用。

林姿妙：政策太反覆

國民黨羅東鎮長林姿妙批評，宜蘭縣農業政策一年三變，除了突顯中央與地方不同調，更因前、後任縣長思維完全不同，重大政策朝令夕改，縣民無所適從，政策反覆搖擺，讓農民及相關團體對政策不信任，甚至造成老農與青農對立，如何取得信任與最大公約數，是當務之急。

呂國華：蓋屋能增值

國民黨前宜蘭縣長呂國華指出，大家把農地農用和農舍議題搞混了，政府要補貼農地主人，讓他們可生存，繼續耕作，宜蘭因氣候因素，農民收入遠低於中南部，很多人覺得種田沒用，農地蓋房子能增值，單純種植無法養活自己，現在只談農舍不談農業，農舍辦法限制東、限制西，對農民不公平。

林信華：先與中央談

無黨籍的前副縣長林信華建議陳金德不要過於急躁，應與農委會意見取得一致再推行政策，而且應該先討論農舍能不能蓋或蓋在哪個區域？而不是先討論農舍怎麼蓋，農民真的賺不到錢想賣地，縣府應該建立辦法協助農民換可建築用地，保留原有農地，維持農地農用本質。