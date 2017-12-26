〈北部〉不讓玉里專美 卓溪發表抱抱熊

2017-12-26

一公一母 代言有熊國

〔記者花孟璟／花蓮報導〕玉里鎮、卓溪鄉都想爭奪「有熊國」光環，玉里鎮前年發表「玉里熊讚」，還一口氣出三種造型台灣黑熊，卓溪鄉昨天也發表「卓溪抱抱熊」，一公一母台灣黑熊「熊抱」一起的Q版造型，相當可愛，公熊名叫Migu、母熊Misang，名字組合起來就是布農族問候語MiguMisang，將擔任卓溪特產代言熊重任，讓民眾笑稱「花蓮的黑熊真的很忙！」

卓溪鄉拉庫拉庫溪南岸的大分山區，每年冬天青剛櫟結實，都會引來台灣黑熊來享用櫟實大餐，為卓溪贏得「有熊國」稱號；而花東縱谷中段的玉里鎮則是研究人員進卓溪的入口，堪稱「有熊國門戶」。

玉里鎮二零一五年十一月委託玉里高中設計玉里熊讚，去年先推出「玉里熊讚」公仔，有農夫熊、玉里麵熊還有金針花熊三種造型，放在玉里火車站迎賓，相當醒目，加上今年元旦，台灣黑熊保育協會在玉里鎮成立「東部台灣黑熊館」，都讓卓溪鄉民不太服氣。

布農族與台灣黑熊好朋友

卓溪鄉公所昨舉辦「台灣黑熊在卓溪鄉：抱抱熊發表會」，卓溪鄉中正部落頭目林水源強調「黑熊不是玉里的，真正的黑熊住在卓溪鄉」。他說，他的弟弟林淵源一九九八年起協助屏科大教授黃美秀研究黑熊，「只有我弟弟去，她（黃美秀）才能看到黑熊」，因為布農族跟台灣黑熊是親密的好朋友。

鄉長呂必賢說，布農族跟黑熊和睦相處，族人唱八部合音，熊會一起聽，可愛的抱抱熊造型大小朋友都能接受，老人家也懷念起當年在山上遇見黑熊的情景，公熊名叫Migu、母熊Misang，合起來就是相親相愛的Migu Misang，將來卓溪鄉的特產包括夏雪芒果、苦茶油、梅子等都會以「抱抱熊」當商標；且明年五月卓溪鄉爭取到承辦「全國布農族運動會」，抱抱熊也將是活動吉祥物。