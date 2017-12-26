〈北部〉徐耀昌扮耶老下鄉 展現幸福苗栗

2017-12-26

〔記者鄭名翔、張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣長徐耀昌就職三週年，打破往例改以下鄉之旅展現施政成果，昨適逢耶誕節，首站先到頭份國小扮成耶誕老人分送糖果，並訪視銀髮族幸福學院，之後參觀後龍鎮在地青農的育苗改造場、頭屋鄉特色茶場及公館鄉老人關懷據點，希望從親子宜居、青年返鄉、特色產業、舒適養老四個角度，讓縣民檢視幸福苗栗的願景。

徐耀昌首站造訪頭份市幸福學院，他表示，目標在每一鄉鎮市皆設有幸福學院，除提供銀髮族長者活動去處，同時也能陪伴孩童上下課，提升校園安全。

而第二站到後龍參觀青農以創新術改良育苗場，並體驗採摘番茄，徐耀昌說，上任後成立勞動及青年發展處，努力吸引年輕勞動力返鄉投入接手家族的農業，協助苗栗農業永續發展。

隨後，徐耀昌也到頭屋鄉五十年歷史的「永香茶行」參觀，茶行融合了傳統手工製茶技術與創新的經營理念，自創特有品牌「養茶三味」，徐耀昌品嘗手工酸柑茶，對風味讚不絕口。

徐耀昌指出，苗縣府正辦理「戀戀茶陶整合發展計畫」，融合苗栗客家人文元素，將苗栗特色產業重新揉合、轉化、塑造茶陶之鄉體新風貌，未來會與在地業者合作持續推動在地產業，提升產業國際競爭力。

徐耀昌、蔡麗卿伉儷也到公館鄉仁安社區關懷據點，兩人化身廚師展手藝，然後為老人溫馨上菜，並一起共進午餐。

徐耀昌指出，上任來從七十處社區關懷據點，三年來已建置一百處，預計明年將建置一百一十處社區關懷據點，逐步推動十八鄉鎮市村里都有一個據點，以提供長者離家近、符合需求且貼心的服務。

而各界關注的舊山線鐵道自行車案，徐耀昌表示，將打造一百輛鐵道自行車，預計明年六、七月通車營運後，每年可增加二十萬旅遊人次，創造四千萬元以上的觀光收益。