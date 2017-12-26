〈北部〉林智堅翻轉竹市 小英允全力支持

2017-12-26

〔記者洪美秀／竹市報導〕總統蔡英文昨天到新竹市長和宮上香祈福，適逢市長林智堅就職三週年，蔡英文也允諾會全力支持建設經費，大車站、輕軌及棒球場拆除重建，明年都會逐步進行，請大家繼續支持林智堅，二○一八一起幸福。

蔡英文說，林智堅有能力及堅定意志，三年來新竹市翻轉、也進步了，市民的選擇讓新竹市變得不一樣，只要市長認為是對市民好的重要建設，都會全力支持。

林智堅表示，他帶領市府團隊「敢夢、築夢和圓夢」，第一年打地基、第二年規劃，滿第三年已漸具成果，感謝總統蔡英文和立委柯建銘協助，三年來中央核定新竹市的建設經費已超過九十億元。

林智堅說，三年來，從上下班的交通整頓、路平專案與停車場再生讓市民有感；青青草原、新竹漁港的再造及一座座公園的升級和四公里新竹之森的串連，城市變得乾淨有色彩，市民更對城市有了光榮感。

未來新竹公園、動物園、隆恩圳的改造和將軍村再生，兒童醫院BOT和兒童探索館等計畫，也都會在明年落實。

不過，表態角逐下屆市長的國民黨市議員林耕仁，昨天與同黨市議員陳治雄、張祖琰、吳青山召開記者會，批評一例一休修法民怨更深、蔡英文所提的綠能發電，能保證竹科供電無虞嗎？市府三年來舉辦大小活動，宣傳費高達四點八六億元，都只是做林智堅個人的形象包裝，食安與照顧弱勢的社福經費卻不多，除了公園綠美化跟鋪馬路，新建設在哪？呼籲市民共同監督。

對此，市府也回應，尊重議員的不同意見，但相信市民並不樂見引用錯誤的資訊及口水，團隊三年來努力翻轉新竹市，提升市民榮譽感有目共睹，絕對能贏得市民信任。