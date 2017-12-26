〈北部〉竹縣新春音樂會 14團隊演出16場

2017-12-26

連買三場八折 早鳥送保溫瓶

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣政府文化局迎接新年，以「春響．春想」為名舉辦新春音樂會，將在明年一月六日到二月二十五日，邀請十四個表演團隊，演出十六場次，其中三場次是自由或索票進場，另十三場次需購票，連買三場可獲八折優惠，早鳥還有限量的保溫瓶可拿！

竹縣府文化局長張宜真表示，要顛覆「便宜沒好貨」的刻板印象，逆向操作帶動新竹縣愛樂人口成長，售票的十三場次中，有六場次每人只要一百五十元，其餘場次票價兩百到一千兩百元不等。

張宜真說，新春音樂會系列活動，將由「愛樂劇工廠」的「老鼠娶親之公主不想嫁？！」親子音樂劇打頭陣，希望小朋友在父母陪同下，大手牽小手觀賞。

張宜真說，新春音樂會除了安排原創的客家音樂歌舞劇「天光」參加演出，也邀請來自歐洲被喻為「米蘭之星」、與理查．克萊德門相提並論的茱莉亞．馬佐尼表演鋼琴獨奏。

票價親民 鼓勵原鄉音樂團隊

獲得二○一七維也納國際青少年音樂節優勝的南投親愛國小原住民弦樂團「親愛愛樂」，明年一月廿日到廿一日將在新竹縣立演藝廳演出三場次，票價從四百元起到一千兩百元， 縣府希望藉此鼓勵原鄉的年輕音樂團隊。

新竹縣本地客籍音樂人曾仲瑋，則將和金曲獎最佳客家歌手曾雅君一起分享客家歌的創作。

十一月拿到「二○一七世界口琴節小合奏組」冠軍的天狼星口琴樂團，昨天應邀演出「青蜂俠」主題曲及他們的冠軍曲「羅馬尼亞幻想曲」，幫縣府宣傳這項活動。