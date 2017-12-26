〈北部〉五月天嗨唱 機捷單日運量創新高

2017-12-26

23日創下九萬五千人次

〔記者李容萍／中壢報導〕天團五月天從廿三日起至明年元月七日，一連在桃園國際棒球場舉行十一場演唱會，每場次二萬四千張門票早已秒殺，廿三日開唱更遇桃園鐵玫瑰音樂節壓軸場「搖滾耶誕趴」也在高鐵桃園站前廣場舉行，桃園大眾捷運公司統計，機場捷運廿三日創下九萬五千人次運量，是營運以來的單日最高峰，廿四日的八萬八千人次也是次高運量，較平常的週休假日平均六萬一千人次運量，分別暴增了卅五％與卅％。

此外，十月廿二日南韓夯團防彈少年團（ＢＴＳ）四度訪台在林口體育館開唱，地點就靠近A7體育大學站，當日也創下八萬三千人次運量，讓桃捷公司員工無不吶喊著：「好想機捷沿線各站，能每天都開演唱會。」

桃捷公司為了服務五月天歌迷，演唱會期間除了將末班車延後，推出五月天演唱會主題的彩繪列車，打出「日搭機捷遊桃園，夜賞五月天演唱會」，持用一日票的乘客跨年夜搭乘將不受限，另於A1、A18、A19三個車站，由相信音樂授權播放五月天的經典歌曲，讓五迷豎起耳朵，跟著五月天直達最好的一天。

高鐵桃園站鄰近商圈幾天來也是人潮、車潮擠爆，華泰名品城廿三、廿四日入館人數各為十萬與九萬五千人次，一開館停車場就爆滿，業績成長了卅％；中壢大江購物中心廿三、廿四日的入館人數也成長廿％；中壢SOGO百貨在五月天演唱會期間推出憑演唱會票券兌換「一百元五迷獨享美食抵用券」一張，首日就兌換了五百張，入館人潮增加十五％ 、業績增加十％。