〈北部〉桃園重大建設進度 圖像化網站輕鬆查

2017-12-26

重大建設計畫進度查詢專區 上線

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市各項重大建設陸續展開，市府建置的「桃園市重大建設計畫進度查詢專區」網站已經上線，供民眾查詢工程進度。市府研究考核發展會主任委員詹賀舜表示，其他縣市的類似網站多以報表呈現，桃園是全國第一個採用視覺化圖像查詢介面，以地圖呈現各項建設的分佈情形，也能點選個別案件查詢細節，更能一目了然。

市長鄭文燦表示，明年是桃園市的「建設發展年」，各項建設正如火如荼展開，市府為此建置「桃園市重大建設計畫進度查詢專區」網站讓民眾查詢閱覽，讓市政資訊更為公開透明，也讓市民對各項重要建設有感覺。

詹賀舜指出，民眾在此網站可以點選建設類型、行政區域，符合條件的建設就會顯示在網頁的地圖上，進入頁面後還可以再點選「規劃中」、「施工中」、「已完工」案件，非常方便查詢。

他表示，除了建設分布圖，詳細的計畫進度也能在點選個別案件時呈現，內容包含總經費、執行進度、執行機關等，為了讓網站介面更好查詢，無論是建設類型、計畫進度資料、建設分布等，都是以視覺化的圖像呈現。

詹賀舜說，桃園目前有社會住宅、捷運工程、運動中心、圖書館等重大建設正陸續展開，市民利用手機、電腦、平板等都可查詢，上網搜尋「桃園市重大建設計畫進度查詢專區」，或直接輸入網址即可使用（http://reis.tycg.gov.tw/rissuperior_public），市府也會分析市民的查詢行為，了解市民關心的區域、機關及建設類別。

記者昨天實測網站發現，該網站的使用雖然簡便易懂，但使用手機進入頁面時，地圖無法完整呈現，且受限於手機螢幕較小，建設列表無法與地圖同時顯示在螢幕上，稍嫌美中不足。

詹賀舜對此表示，因為重大建設需呈現的資料、圖像較多，設計時以版面較大的電腦版網站為主，事後發現使用手機查詢不如電腦版順暢，因此已要求網站業者於明年上半年開發出手機版網頁，讓民眾使用手機也能完整讀取，但不會另外開發APP。