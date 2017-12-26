〈北部〉花市福德段變更遊憩地 擬剔除建地

2017-12-26

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣政府進行花蓮市都市計畫第三次通盤檢討，預定將和平路南北兩側的土地變更為遊憩區用地，引發地目建地的地主擔心權益受損，花蓮縣議會接獲陳情後，昨天舉辦專案會議，會中決議要求縣府重新規劃、並剔除建地目變更遊憩用地。

地主憂容積率調降 地價跌

專案會議昨由縣議員莊枝財召集舉行，議長賴進坤、縣議員謝國榮、邱永双、劉曉玫出席，會中決議包括一：建地目應比照田頭新村、代天府等前例，剔除重慶路東南側整體開發案範圍。二：農地目於重慶路旁、和平路旁不參加開發的地主，應有權力列入排他性的討論。三：農地開發應要秉持公開透明，讓地主安心。第四；縣府應體察民意，達到建地目、農地目地主及縣府三方皆贏。

莊枝財說，有很多福德段的地主反映，土地建地若變成遊憩區，像是建物的容積率，從原先建地目的百分之一百八十，降為遊憩區的百分之一百五十，容積變少，土地價值豈不降低，建議將位於重慶路旁的現住戶建地目排除在計畫範圍外。

縣府擬申請改市地重劃

縣府建設處回應，福德段變更為遊憩區，內政部核准的開發方式是區段徵收，由於說明會民眾持反對意見，將陳報內政部區段徵收不可行，另申請以市地重劃方式辦理，屆時會盡量往剔除建地目的方向進行。

兩者差異為區段徵收可適用在都市計畫土地及非都市計畫土地，並附帶進行土地使用變更；市地重劃只能適用在都市計畫土地，不牽涉土地使用變更。

花蓮市福德段位於和平路南北兩側，東至縣道一九三線，西抵重慶路，南至中原路，面積約三十二公頃，多為農業用地，夾雜部份建地，民國八十年代曾計畫全區變更為建築用地，引發一波炒地風，隨後計畫中止。