〈北部〉花市福德段變更遊憩地 擬剔除建地

2017-12-26

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣政府進行花蓮市都市計畫第三次通盤檢討，預定將和平路南北兩側的土地變更為遊憩區用地，引發地目建地的地主擔心權益受損，花蓮縣議會接獲陳情後，昨天舉辦專案會議，會中決議要求縣府重新規劃、並剔除建地目變更遊憩用地。

地主憂容積率調降 地價跌

專案會議昨由縣議員莊枝財召集舉行，議長賴進坤、縣議員謝國榮、邱永双、劉曉玫出席，會中決議包括一：建地目應比照田頭新村、代天府等前例，剔除重慶路東南側整體開發案範圍。二：農地目於重慶路旁、和平路旁不參加開發的地主，應有權力列入排他性的討論。三：農地開發應要秉持公開透明，讓地主安心。第四；縣府應體察民意，達到建地目、農地目地主及縣府三方皆贏。

莊枝財說，有很多福德段的地主反映，土地建地若變成遊憩區，像是建物的容積率，從原先建地目的百分之一百八十，降為遊憩區的百分之一百五十，容積變少，土地價值豈不降低，建議將位於重慶路旁的現住戶建地目排除在計畫範圍外。

縣府擬申請改市地重劃

縣府建設處回應，福德段變更為遊憩區，內政部核准的開發方式是區段徵收，由於說明會民眾持反對意見，將陳報內政部區段徵收不可行，另申請以市地重劃方式辦理，屆時會盡量往剔除建地目的方向進行。

兩者差異為區段徵收可適用在都市計畫土地及非都市計畫土地，並附帶進行土地使用變更；市地重劃只能適用在都市計畫土地，不牽涉土地使用變更。

花蓮市福德段位於和平路南北兩側，東至縣道一九三線，西抵重慶路，南至中原路，面積約三十二公頃，多為農業用地，夾雜部份建地，民國八十年代曾計畫全區變更為建築用地，引發一波炒地風，隨後計畫中止。

  • 花蓮縣府預定將和平路南北兩側福德段土地納入都市計畫變更為遊憩區用地，地主向縣議會陳情。（記者王錦義攝）

    花蓮縣府預定將和平路南北兩側福德段土地納入都市計畫變更為遊憩區用地，地主向縣議會陳情。（記者王錦義攝）