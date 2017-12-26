〈北部〉55歲「起家厝」將拆 東光國中邀校友送別

2017-12-26

建校首棟校舍 老舊不耐震

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東鎮東光國中仁愛樓，落成迄今逾五十五年，因建築老舊無法耐強震，學校決定在明年寒假展開拆除；仁愛樓承載著師生無數回憶，校方計畫在明年一月十日舉辦「感恩仁愛樓」惜別活動，希望拆除前，為校友、師生再上最後一堂課。

東光國中一九六三年獨立設校，仁愛樓是建校時首棟校舍，原先只有一樓，隨著學生人數增加，校方往上加蓋；一九八三年成了現在樣貌，有三樓共卅間教室，地下室則作為合作社。隨著歲月與時光演進，仁愛樓愈來愈老舊，今年七月結束最後一堂補校課程後，考量安全問題就「封樓」，陪伴師生逾半世紀校舍，畫下了句點。

上最後一堂課 寫下祝福

東光國中校長陳志勇感嘆，仁愛樓承載東光人無數回憶，如同學校歷史的見證者，原本希望跟校內集賢館一起登錄為歷史建築，但仁愛樓從一樓加高至三樓，是「老揹少」的建築，無法抵禦強震侵襲，學校決定在明年寒假拆除。

東光國中學生人數最多時高達五十一班、一千七百多名學生，畢業校友近兩萬人，知名導演鄭文堂也是校友之一。隨時間更迭，校內的忠孝、信義、和平等校舍已陸續拆除，新校舍改用A、B、Ｃ棟命名，即將拆除的仁愛樓，是學校最後一棟以「八德」命名的校舍。

「仁愛樓」承載著師生感情、校友回憶；學校認為拆除前應再給學生「上最後一堂課」，這學期開始，鼓勵學生用雙手，以寫生、塗鴉、寫詩方式創作，盼為老校舍留下最美身影。

明年一月六日，校方將打開舊校門開放仁愛樓，讓校友寫下祝福，十日辦「惜別會」邀老校長、退休教師用巡禮、話舊方式送別仁愛樓。

陳志勇說，仁愛樓拆除後，原址將作為學生戶外活動空間，有草地也有運動場，讓老校舍轉化成另一種形式，延續東光人的青春回憶。