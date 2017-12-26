〈北部〉石門水庫漂流木丟通霄 苗環局罰桃環局

2017-12-26

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮通灣里海邊國有保安林地上月被苗栗縣議員邱紹俊發現，丟置許多漂流木，其中還夾雜不少垃圾，一查之下竟是同為公家機關的經濟部北區水資源局、桃園市政府環保局委託廠商丟棄，引發眾怒。苗栗縣政府環保局經過調查後，依廢棄物清理法對北區水資源局、桃園市環保局開罰最高上限六千元。環保局對環保局開罰，成為罕見案例。

苗縣環保局秘書蔡政勳指出，當初接獲邱紹俊通報，前往稽查，發現現場除了漂流木堆外，其中還有大量垃圾，如瓶罐、鋁箔包、塑膠袋等，環保局基於維護環境立場，決定從嚴認定，清查之後認為屬於一般廢棄物，以廢棄物清理法最高六千元開罰。

改善土壤說法 苗縣府不採信

苗縣環保局表示，桃園市政府環保局陳述意見時，指稱因石門水庫今年颱風過後堆積不少漂流木，有價值的漂流木標售後，剩餘無標售價值漂流木，由於桃園市的垃圾場已經堆滿，又得知可向林務局申請計畫，將漂流木作為「改善土壤」用途之用，運到位於通霄鎮通灣里的國有保安林地；北區水資源局陳述意見時，說法也同樣是「改善土壤地力」。

對此，苗縣環保局認為，一般用於改善土壤地力時，「幾乎沒聽過有人使用漂流木」，而且當時還夾雜垃圾，苗縣環保局決定不採信北區水資源局、桃園市環保局說法，依法開罰。

當時發現狀況的邱紹俊曾痛批，「桃園市不要的東西戴到通霄海邊傾倒堆置，真的亂七八糟！」灣里里長黃進生也說，當時去現場看都是垃圾，後來苗栗縣環保局人員前往稽查後才將東西清空，讓人傻眼。